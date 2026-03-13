Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull, verklaart de matige resultaten van Max Verstappen en Isack Hadjar in China. Op vrijdag kwalificeerden de coureurs zich op respectievelijk P8 en P10 voor de sprintrace. Beiden haalden SQ3, maar konden niet tippen aan de snelheid van de andere topteams. Het verschil ten opzichte van polesitter George Russell – ruim 1,7 seconde – is nijpend. Volgens Waché heeft Red Bull de F1-reglementen nog niet volledig gekraakt.

Max Verstappen liet zich na afloop van de sprintkwalificatie kritisch uit over zijn RB22. Een klaagzang over de boordradio leidde tot excuses vanuit de teamleiding. Tegenover de media vatte Verstappen een ‘rampzalige’ vrijdag samen, waarbij de auto door een gebrek aan grip in de bochten kansloos was tegenover de concurrentie. Pierre Waché lichtte nader toe waar het misging voor de Nederlander.

“Onze afstelling voor de sprintkwalificatie bracht niet de gewenste resultaten”, gaf hij toe. “We moeten onze prestaties analyseren en kijken hoe we ons kunnen verbeteren voor de sprintrace en de kwalificatie. Als team leren we steeds meer en verbeteren week na week. We hebben al positieve stappen gezet om het energiemanagement te verbeteren en hebben aanpassingen aan het chassis doorgevoerd op basis van wat we in Australië hebben geleerd”, voegde Waché eraan toe. “Red Bull boekt vooruitgang, maar we zijn er nog niet helemaal. De sessies van morgen zullen belangrijke lessen opleveren die ons dichter bij ons doel zullen brengen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.