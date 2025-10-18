Yuki Tsunoda zal de sprintrace in Austin vanaf de achttiende startpositie beginnen, nadat een misverstand in de pitstraat hem zijn laatste kans op een snelle ronde kostte. Daardoor moest de Japanner het al in SQ1 ontgelden. Teambaas Laurent Mekies heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor de strategische misser. Voor Tsunoda komt deze nieuwe tegenslag op een slecht moment – zijn toekomst binnen het Red Bull-team is allerminst zeker.

In de slotfase van SQ1 bevond Tsunoda zich achteraan in een lange rij auto’s die stonden te wachten bij de uitgang van de pitstraat. Met nog slechts één minuut en 45 seconden op de klok kreeg hij de opdracht om naar de startlijn te gaan voor zijn laatste snelle ronde, maar hij slaagde er niet meer in een competitieve tijd neer te zetten. Na afloop reageerde de 25-jarige coureur zichtbaar gefrustreerd; hij omschreef de situatie als ‘behoorlijk schokkend’.

‘Daar moeten we van leren’

Red Bull-teambaas Laurent Mekies nam de verantwoordelijkheid voor de fout op zich en verontschuldigde zich bij Tsunoda. “Onze excuses aan Yuki”, verklaarde hij tegenover Sky Sports. “Het programma was iets te krap. We moesten kiezen tussen buiten blijven om de banden te laten afkoelen of even in de pitbox terug te keren. We dachten dat we genoeg tijd zouden hebben om daarna weer naar buiten te gaan, maar dat bleek niet zo te zijn. Daardoor misten we het venster om nog een ronde te rijden.”

Volgens Mekies lag de oorzaak in de verkeerde timing, niet in een technisch probleem. “Een paar auto’s hadden nét genoeg marge, maar wij vielen buiten de boot. Dat is iets waar we van moeten leren.” Elders in de Red Bull-garage was er juist reden tot juichen. Max Verstappen reed in zijn laatste ronde naar poleposition voor de sprintrace – de Nederlander dook 0,071 seconde onder de tijd van Lando Norris. “We wisten dat het spannend zou worden”, aldus Mekies. “Lando reed een geweldige ronde en Max moest echt alles geven. In de laatste sector stuurde hij de auto perfect door de bochten en pakte hij precies die paar tienden die nodig waren voor pole.”

