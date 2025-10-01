Met het aanbreken van het Grand Prix-weekend in Singapore staan de coureurs ook weer aan de vooravond van de eerste avondrace sinds de GP Saoedi-Arabië. Hoogtijd voor nieuwe teamkleding, moet Red Bull gedacht hebben. Het Oostenrijkse team neemt een speciale ‘team kit’ mee voor de renstal naar de avondraces van Singapore en later in het jaar Las Vegas.

De nieuwe teamkleding van Red Bull is gemaakt in samenwerking met modemerk Hypebeast en sportkledingmerk Castore. De Oostenrijkers hopen vooral door de bijdrage van Hypebeast een collectie voor het ‘jonge en energieke Formule 1-publiek’ te creëren. De nieuwe teamkleding is namelijk niet alleen voor het team om te dragen in de paddock, maar kan ook door Red Bull-fans online worden gekocht. De collectie bestaat onder meer uit een poloshirt met korte mouwen en een regenjas, allebei voorzien van een ‘digitaal camouflagepatroon’.

‘Energie en sfeer van nachtraces’

Nick Stocker, commercieel directeur bij Red Bull, kan in ieder geval niet wachten om de teamkleding voor het eerst in actie te zien in Singapore. “Dit project met Castore en Hypebeast heeft een nieuwe standaard gezet voor creatieve merksamenwerkingen”, aldus Stocker. “Singapore en Las Vegas zijn unieke Grands Prix op de kalender. Het ontwerp weerspiegelt daarom ook de energie en sfeer van deze nachtraces in het hart van de stad. Door deze collectie samen met Hypebeast uit te brengen, kunnen we ons laten zien op de plekken die belangrijk zijn voor onze fans. Ik kijk ernaar uit om het team in Singapore met een frisse nieuwe look te zien verschijnen.”

Bekijk de nieuwe teamkleding hier:

