Na zijn dominante overwinning op de Nordschleife is het tijd voor Max Verstappen om naar Singapore af te reizen. De avondrace is de enige Grand Prix op de huidige F1-kalender die de Nederlander nog niet op zijn naam heeft kunnen schrijven. Een jaar geleden kwam hij nog het dichtstbij, toen Verstappen achter winnaar Lando Norris als tweede over de finishlijn reed. Voor de Red Bull-coureur zijn er daarom nog ‘onafgemaakte zaken’ op het Marina Bay Street Circuit.

Voordat Max Verstappen, samen met teamgenoot Chris Lulham, in de GT3 dominant naar de zege reed, deed de Nederlander dat ook al tijdens de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. Het momentum is aan de zijde van de Red Bull-coureur. “De laatste twee races waren geweldig voor het team”, blikt ook Verstappen nog even terug. “We hebben echt grote vooruitgang geboekt, een positieve afstelling voor de auto gevonden en gaan de goede kant op.”

LEES OOK: Verstappen jaagt op eerste zege in Singapore, record van Hamilton lonkt

Toch denkt Verstappen niet dat het succes in Italië en Azerbeidzjan zich zomaar zal vertalen in een zege in Singapore. De smalle straten gecombineerd met de hoge temperaturen en luchtvochtigheid maken het Marina Bay Street Circuit tot een verraderlijke baan. “Italië en Azerbeidzjan waren circuits met weinig downforce waar we goed presteerden. Het circuit van Singapore is echter heel anders, dus dat wordt meer een test”, vervolgt Verstappen. “Het is een fysiek behoorlijk veeleisend circuit voor alle coureurs en in deze race gaat het erom dat je je echt comfortabel voelt met het oncomfortabele. Het is een cool stratencircuit om op te rijden, maar ik heb er natuurlijk nog nooit gewonnen, dus je zou kunnen zeggen dat daar nog onafgemaakte zaken zijn.”

Uitdaging

Voor teamgenoot Yuki Tsunoda was de GP Azerbeidzjan ook een goed raceweekend. De Japanner behaalde daar namelijk met zijn zesde plek zijn beste finishplaats als Red Bull-coureur. “Het voelt alsof ik met de auto in de goede richting ga en dat al het harde werk dat we hebben verricht tijdens het raceweekend zijn vruchten afwerpt”, verklaart Tsunoda de recente stijgende lijn in zijn prestaties. De vraag is echter of hij deze in Singapore kan voortzetten.

“De GP Singapore is een van de grootste uitdagingen voor ons als coureurs”, voegt de coureur eraan toe. “Maar dat maakt het juist zo leuk en ik geniet ervan om me voor te bereiden en daar te racen. Ik ben voorafgaand aan deze race in de fabriek geweest en heb wat tijd doorgebracht met iedereen bij de race-debriefing. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel mensen zich inzetten om het verschil te maken op het circuit, en dat motiveert je om nog harder te werken.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.