Mercedes heeft in Monaco erg nuttige informatie verkregen over de bodemplaat van de Red Bull-auto. De Oostenrijkse renstal maakt zich er echter niet zo druk om. Het team van Max Verstappen verwacht niet dat Mercedes nu ineens grote sprongen vooruit gaat maken met deze informatie.

Vanwege het krappe circuit van Monaco moeten gecrashte auto’s vaak met een hijskraan weggehaald worden. Daardoor krijgen concurrenten een unieke kans om de onderkant van de auto eens goed te bekijken. Of, zoals Red Bull-teambaas Christian Horner het stelde: “Het is wel erg onbeleefd om onder de rokjes te kijken.”

Afgelopen editie in Monaco vond dat inderdaad plaats. Na te zijn gecrasht in de vrije training moest de Mercedes van Lewis Hamilton weggetakeld worden. Een dag later crashte Sergio Perez in de kwalificatie en dus hing er ook een Red Bull in de lucht. Dat laatste was erg nuttig voor Mercedes, aangezien de geheimen van Red Bull daarmee meer prijsgegeven worden.

“De fotografen staan op strategische punten langs het circuit”, vertelt technisch directeur James Allison van Mercedes. In een video op het YouTube-kanaal van het team legt Allison uit wat het voordeel van het team was. “Onze inbox is gevuld met foto’s van de Red Bull. Helaas maakte onze eigen auto ook een uitstapje naar de hemel, dus onze concurrenten zullen daar ook genoeg foto’s van hebben. Maar wij hebben een mooie verzameling beeldmateriaal van de Red Bull. Daar kunnen onze aerodynamische experts mee bezig en kijken of ze wat details op kunnen pikken waar wij wat mee kunnen.”

Red Bull maakt zich geen zorgen

Bij Red Bull maken ze zich niet zo druk om de foto’s. “Natuurlijk vinden we het niet leuk dat onze vloer te zien was”, zegt Helmut Marko bij Motorsport.com. “Maar als je niet alle andere delen van de auto en de achterliggende concepten hebt, dan is het nog niet zo makkelijk om de boel te kopiëren. Die vloer moet bijvoorbeeld goed samenwerken met de voorvleugel en de achterkant van de auto. Het gaat om al die dingen samen en dat maakt het veel complexer dan alleen de vloer.”

Om het feit dat de Mercedes van Hamilton ook opgetakeld werd, kan Marko alleen maar lachen. “De Mercedes-auto hing nog veel langer in de lucht dan die van ons. Alleen was niemand daar zo in geïnteresseerd als dat ze in onze auto waren.”