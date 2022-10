Red Bulls mede-oprichter Dietrich Mateschitz is na een lang ziekbed op 78-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijker heeft met twee Formule 1-teams veel invloed gehad op de koningsklasse van de autosport.

Er gingen de afgelopen weken al geruchten dat de gezondheid van Mateschitz flink achteruit was gegaan. Mateschitz was weinig in de paddock te vinden en op vragen over zijn gezondheid wilde het team niet reageren. Red Bull meldt nu dat Mateschitz op 78-jarige leeftijd is overleden.

Mateschitz, die 49 procent van de aandelen van energiedrankjesfabrikant Red Bull in bezit heeft, nam in 2004 Jaguar Racing over voor één pond. Hij doopte het team om tot Red Bull en voegde daar later nog Scuderia Toro Rosso, het voormalige Minardi, aan toe.

Het bleek een slimme zet: Red Bull zou onder zijn bewind zes keer een coureurstitel winnen (vier keer Sebastian Vettel, twee keer Max Verstappen) en het zusterteam heeft veel succesvolle talenten, onder wie Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz en Pierre Gasly de kans gegeven om in de Formule 1 te rijden.