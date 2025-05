Het team van Red Bull heeft protest aangetekend tegen de uitslag van de GP van Miami. De Oostenrijkers krijgen de kans om hun zaak te bepleiten bij de stewards van de FIA. Red Bull is ervan overtuigd dat George Russell te hard heeft gereden onder een gele vlag. Mocht Russell schuldig worden bevonden, dan erft Max Verstappen – die als vierde over de finish kwam in Florida – mogelijk diens podiumplek.

Als de FIA-stewards oordelen dat Russell inderdaad te hard reed onder een gele vlag, riskeert hij waarschijnlijk een tijdstraf van vijf seconden. Dat zou voldoende zijn om Max Verstappen te laten promoveren naar de derde plaats. De sprong naar het podium levert de Nederlander drie extra punten op in het kampioenschap. Tegen het einde van de race kreeg Verstappen al van zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase te horen dat hij binnen vijf seconden van Russell moest blijven. Carlos Sainz en Pierre Gasly worden eveneens onderzocht voor soortgelijke overtredingen.

Max Verstappen moest George Russell voor zich dulden na een ongelukkig getimede virtuele safety car (Red Bull Content Pool)

