Max Verstapen en Sergio Pérez zullen het de rest van het seizoen moeten doen met de RB19 zoals die in België rondreed. Noemenswaardige updates krijgt de bolide van Red Bull Racing dit jaar niet meer, zo laat teambaas Christian Horner weten.

Red Bull won vorig jaar al de constructeurstitel, maar dit jaar is het team helemaal van een andere planeet. Tot dusverre werden alle (twaalf) races gewonnen en het team heeft in het constructeurskampioenschap ruim twee keer zoveel punten als de nummer twee Mercedes (503 om 247), een bijna onoverbrugbaar gat.

De laatste grote updates aan de RB19 dateren van de Grand Prix van Hongarije en dat zijn meteen ook de laatste van het seizoen geweest, aldus Horner in gesprek met Sky Sports F1. “Ik denk dat dat het wel zo’n beetje was. Er zullen wat circuitspecifieke onderdelen komen. Maar we hebben nu zes maanden de tijd om met een nieuwe auto te komen. Dat zullen we moeten doen met veel minder windtunneltijd dan onze tegenstanders en dat is waar we echt selectief moeten zijn in hoe we onze middelen gebruiken.”

Sergio Pérez en Max Verstappen in actie op Spa-Francorchamps (Motorsport Images)

Beperkte windtunneltijd

De kortere tijd die Red Bull in de windtnnel mag doorbrengen heeft enerzijds te maken met de positie in het klassement (hoe hoger, hoe minder uren), maar anderzijds ook met de overschrijding van de budgetcap in 2021. De beperking heeft niet echt problemen veroorzaakt, maar wel tot moeilijke keuzes geleid, zegt Horner: “De verminderde tunneltijden zijn in oktober (2022) ingegaan. We hebben dus enorm selectief moeten zijn in hoe we die tijd gebruiken.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!