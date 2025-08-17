Na zijn ontslag bij Red Bull in 2020 stokte de Formule 1-carrière van Alex Albon – na anderhalf seizoen bij de Oostenrijkse renstal belandde hij in 2021 aan de zijlijn. Een jaar later maakte de Brits-Thaise coureur echter een verrassende comeback bij Williams. Sindsdien is de 29-jarige Albon de leidende figuur in Grove; zelfs naast Carlos Sainz houdt hij zich uitstekend staande. Derhalve zou de Thaise Red Bull-top voorzichtig weer interesse hebben getoond in Albon.

In de chaotische slotmaanden van 2024 – met feest rond de vierde titel van Verstappen, maar ook rumoer naast de baan – moest Red Bull opnieuw op zoek naar een coureur. Sergio Pérez verbleekte naast zijn Nederlandse teamgenoot en kende een dramatisch seizoen bij de Oostenrijkers. Racing Bulls-rijders Yuki Tsunoda en Liam Lawson golden als logische opvolgers, maar er werd ook buiten de eigen opleiding gekeken. Zo viel zelfs kort de naam van Franco Colapinto.

Interesse in Albon

Volgens het Japanse F1-Gate polste Red Bull ook Alex Albon voor een terugkeer naar Milton Keynes. Mede-eigenaar Chalerm Yoovidhya zou nog altijd enthousiast zijn over een reünie. Naar verluidt voelde – en voelt – Albon echter weinig voor een comeback. Williams biedt hem stabiliteit, en de vooruitzichten richting 2026 spreken hem meer aan. Met het oog op de nieuwe motorreglementen lijkt Williams, dat gebruikmaakt van Mercedes-krachtbronnen, bovendien een veiligere keuze.

LEES OOK: Vowles: ‘Albon zou nu een totaal ander beest zijn naast Verstappen’

Red Bull staat voor de zware opgave om vanaf het volgende Formule 1-seizoen een eigen motor te ontwikkelen. Een ambitieus project dat in de paddock met gezonde scepsis wordt bekeken. Voormalig teambaas Christian Horner verklaarde eerder dat Mercedes gezichtsverlies zou lijden als blijkt dat Red Bull straks een betere motor heeft gebouwd. Dergelijke uitspraken doen weinig voor het vertrouwen in het project. Albon benadrukte eerder al dat de koers die Williams vaart en de kansen vanaf 2026 voor hem zeer interessant zijn. Volgens Williams-teambaas James Vowles zou Alex Albon zich tegenwoordig wel kunnen meten met Red Bull-kampioen Max Verstappen. De Brits-Thaise coureur zou nu een ‘totaal ander beest’ zijn, verklaarde Vowles tijdens het raceweekend in Hongarije.

