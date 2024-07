De spanningen staan weer op scherp binnen Red Bull sinds de GP van Oostenrijk. “Jos Verstappen en Christian Horner praten niet meer met elkaar”, zegt André Venema in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Het leek enige tijd rustig na alle tumult aan het begin van het seizoen, maar dat was volgens Frank Woestenburg slechts een gewapende vrede. “Je hebt te maken met de botsende karakters tussen Christian Horner en Jos Verstappen. Horner is een diplomaat, een strateeg die zich overal wel weet uit te draaien als het lastig wordt. En Jos is recht door zee en als iets hem niet zint, dan zegt hij dat.”

De vraag is daarom misschien niet of maar wanneer het helemaal mis gaat binnen het team. “We moeten ook niet vergeten dat Red Bull Racing het speeltje en de grote passie was van Dieter Mateschitz. Sinds zijn overlijden is daar alles anders en deze ellende was onder zijn leiding nooit gebeurd”, zegt Woestenburg. “Als de boel ontploft, en dat kan zomaar gebeuren, dan komt er ook een moment waarop zowel Jos en Max iets anders gaan doen en dan ligt de toekomst niet meer bij Red Bull.”

Mocht dit gebeuren, dan zal dit volgens Venema een grote impact op Red Bull hebben. “Max Verstappen ís Red Bull en hij is verantwoordelijk voor het succes bij dat team. Zonder hem zal Red Bull denk ik een gemiddeld team zal worden.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat

