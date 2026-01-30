Red Bull heeft na een flinke tegenvaller in Barcelona het testprogramma weer op de rails gekregen. Na de crash van Isack Hadjar op dinsdag was het team genoodzaakt twee testdagen verstek te laten gaan. Max Verstappen – die nog een volledige dag tegoed had – moest door de schade aan de RB22 noodgedwongen toekijken. Vrijdag keert hij echter alsnog terug op het circuit, nu de benodigde reserveonderdelen zijn gearriveerd en de auto weer inzetbaar is.

De problemen begonnen laat op dinsdag, toen Isack Hadjar met de nieuwe RB22 hard in de muur belandde in bocht 14. Sindsdien bleef de Red Bull in de garage, simpelweg omdat cruciale onderdelen voor de reparatie niet direct voorhanden waren. Daar kwam donderdag verandering in; de reserveonderdelen bereikten het circuit en het team kreeg voldoende tijd om de auto op te bouwen voor de slotdag in Barcelona.

Dat Verstappen ‘gewoon’ weer kan rijden, werd vrijdag bevestigd via sociale media. Voor de wereldkampioen is het een welkome kans om alsnog meters te maken, nadat hij dinsdag door de aanhoudende regen slechts een halve dag in actie kwam. De Nederlander bleef steken op 27 ronden. Ondanks het gedwongen oponthoud blijft de sfeer binnen Red Bull opvallend positief. Hadjar liet op de openingsdag maandag al een productieve indruk achter, ook al leverde dat geen toptijden op. Sindsdien zijn de rondetijden verbeterd, al zegt dat voorlopig nog weinig over de daadwerkelijke snelheid van Red Bull.

