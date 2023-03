Voor het eerst in zijn carrière heeft Max Verstappen de Grand Prix van Bahrein gewonnen. Een tweede plek (in 2020 en 2021) was tot dusverre de beste klassering voor de Nederlander in het emiraat, maar de editie van 2023 schreef hij met groot vertoon van macht op z’n naam.

Achter Verstappen eindigde teamgenoot Sergio Pérez op de tweede plaats. Driver of the day Fernando Alonso leverde vakwerk af en eindigde als derde op het podium. Nyck de Vries reed niet onverdienstelijk, maar wist in tegenstelling tot zijn debuut vorig jaar in Monza geen punten te scoren. De Fries werd veertiende.

Lights out…

Op Kevin Magnussen na vertrok het hele veld om even na vieren op de zachte rode band. Verstappen kwam goed weg, maar teamgenoot Pérez kreeg onmiddellijk bezoek van Leclerc die hem na een flinke worsteling buitenom in de eerste bocht voorbij ging. Achter het leidende trio Verstappen, Leclerc en Pérez was het Sainz op P4, terwijl Alonso vanaf P5 een matige start had en terugviel tot achter de beide Mercedessen.

Charles Leclerc en Sergio Pérez geheel links in fel gevecht om de tweede plaats (Getty Images)

In het achterveld deed De Vries het rustig aan. De Nederlander was als negentiende gestart, zag direct Pierre Gasly voorbijkomen, maar raakte niet in paniek en kon een ronde later al Magnussen voorbij.

Vooraan had Verstappen weinig boodschap aan wat er achter hem gebeurde. Binnen vier ronden reed de wereldkampioen vier seconden weg bij de rest van het veld waar zich langzaam maar zeker steeds meer DRS-treintjes begonnen te vormen.

Malaise bij McLaren en Alpine

Oscar Piastri werd de eerste uitvaller van het seizoen. De Australische coureur van McLaren kwam in de veertiende ronde naar binnen en kwam vanwege een elektrisch probleem niet meer weg. “Het had iets te maken met de elektronica van de versnellingsbak”, aldus Zak Brown. “We hebben nog een nieuw stuurwiel geprobeerd, maar dat deed niet veel.”

Alpine-coureur Esteban Ocon deelde in de malaise. De Fransman had halverwege de race al drie tijdstraffen bijeen gereden. De eerste straf (van vijf seconden) kreeg hij omdat hij omdat hij aan het begin van de race niet goed stond opgesteld in zijn startvak. De tweede (van tien seconden) ontving hij voor het niet goed uitvoeren van de eerste tijdstraf en de derde straf van opnieuw vijf seconden was er voor te hard rijden in de pitstraat. Het zorgde bij veel frustratie bij Ocon en uiteindelijk een opgave.

Verstappen cruist naar de finish

Na de eerste serie pitstops was het business as usual voor Verstappen. Als een van de weinigen was hij niet van de zachte band overgestapt op de harde band, maar op het zachte rubber gebleven en daarmee kon hij verder afstand nemen van Leclerc op P2. Die moest niet veel later Pérez voorbij laten gaan waardoor de Red Bulls nu weer op de plaatsen 1 en 2 lagen. De Vries leek de smaak te pakken te krijgen en lag halverwege de race op de veertiende plaats.

Max Verstappen in de pits (Getty Images)

In de 37ste ronde kwam Verstappen – op dat moment leidend met 37 seconden – voor de tweede keer naar binnen. Dit keer ging hij naar de harde band en bij het uitkomen van de pitstraat had de Nederlander nog steeds een voorsprong van twaalf seconden op Pérez, terwijl Leclerc daar weer tien seconden achter lag.

Alonso was inmiddels in een interessant gevecht verwikkeld met oud-teamgenoot Hamilton met als inzet de vijfde plaats. In de 38ste ronde wist de Spanjaard onder het slaken van een luid ‘yes, let’s go!’ met een briljante manoeuvre Hamilton voorbij te gaan.

Over en uit voor Leclerc

Drie ronden later was er drama voor Ferrari. In een herhaling van wat we vorig jaar regelmatig zagen, moest Leclerc zijn SF-23 met hoogstwaarschijnlijk een elektrisch probleem langs de baan parkeren. “Wat is er aan de hand?” was zijn logische vraag waarop het angstvallig stil bleef. Wat volgde was een virtual safetycar die twee ronden duurde.

VIDEO: Leclerc valt uit en baalt

Alonso lag nu vierde achter Sainz en rook het podium. De twee Spanjaarden maakten er een geweldig duel van dat uiteindelijk in het voordeel van de Aston Martin-coureur werd beslist.

In het resterende deel van de race werd er vooral in het achterveld nog wat geduwd en getrokken, waarbij De Vries uiteindelijk veertiende werd en die andere rookie Logan Sargeant in de Williams op de twaalfde plaats eindigde.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Bahrein

