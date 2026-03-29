Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult hoe hij nog niet met Max Verstappen heeft gesproken over zijn twijfels om in de Formule 1 te blijven. De Nederlander aarzelde meermaals tijdens het raceweekend in Suzuka openlijk over zijn toekomst in de koningsklasse, maar volgens de Fransman is dat nog geen onderwerp van gesprek binnen de Oostenrijkse renstal. ‘Ik ben er zeker van dat Max een veel blijere Max zal zijn tegen de tijd dat we hem een snelle auto geven’, aldus Mekies.

Max Verstappen is geen fan van de nieuwe Formule 1-reglementen en liet dat ook in Suzuka blijken. Op de zaterdag na de kwalificatie zaaide de coureur zelfs twijfel over zijn toekomst in de koningsklasse, en na de race bevestigde hij de ‘komende weken, maanden’ over de voortzetting van zijn Formule 1-carrière na te gaan denken.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft echter nog geen gesprek gevoerd met Verstappen over zijn toekomst in de Formule 1. “We richten ons op het competitieve aspect”, vertelt Mekies aan de op Suzuka aanwezige media. “Dat is wat we doen. We hebben het eigenlijk helemaal niet over andere zaken. We hebben nog veel werk te doen. Ik ben er zeker van dat Max een veel blijere Max zal zijn tegen de tijd dat we hem een snelle auto geven.”

‘Dan zal hij een gelukkigere Max zijn’

Volgens de Fransman is dat laatste wat Verstappen zal helpen in zijn besluit om in de koningsklasse te blijven. “Zodra we hem een auto geven waarmee hij kan pushen en het verschil kan maken, zal hij ook een gelukkigere Max zijn. Op dit moment gaat slechts één procent van onze gesprekken over dat onderwerp (motivatie voor de toekomst, red.). Wat betreft het reglement: er bestaan zowel goede als lastigere aspecten. Als sport, samen met de andere teams, zullen we tijdens de voorjaarsstop samenkomen om te kijken hoe we iets kunnen aanpassen om het beter te maken”, sluit Mekies af.

