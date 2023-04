Red Bull-teambaas Christian Horner voelt zich vereerd door de opmerkingen van Mercedes-coureur Lewis Hamilton over de snelheid van de RB19. Hamilton stelde onlangs hardop dat de auto van Red Bull de snelste auto is die hij ooit heeft gezien.

“Dat is vanzelfsprekend een mooi compliment, zeker omdat Lewis in het recente verleden zelf in een paar heel snelle auto’s heeft gereden”, reageert Horner. Red Bull heeft na drie races een 100 procent-score met twee overwinningen voor Max Verstappen en één voor Sergio Pérez. “Maar we zijn ons ervan bewust dat het een lang seizoen is met nog 20 races te gaan en zes sprintraces”, aldus Horner.