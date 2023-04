Dat de Grand Prix van Miami speciaal is, zagen we vorig jaar al toen de race voor het eerst werd verreden. Speciaal voor de debuutrace van de Formule 1 in Florida, reed een flink aantal coureurs met en speciale helm. Red Bull toept dit jaar over met een speciale livery.

De werkgever van Max Verstappen blikt op Twitter alvast vooruit op de Miami GP die op 7 mei (na de Grand Prix van Azerbeidzjan) op de kalender staat: “De sfeer in Miami. Dit jaar hebben we ook een nieuwe kleurstelling.”

Miami vibes 🏝️ This year, we'll also have a 🆕 livery 👀 pic.twitter.com/9d6iAN92MD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 7, 2023

Hoe of wat er precies staat te gebeuren laat Bull Bull in het midden, maar we kunnen ons verheugen op iets speciaals. Hoewel het team al jaren vasthoudt aan de standaardkleuren blauw, geel en rood wist het af en toe te verrassen met opmerkelijke eenmalige kleurstellingen. Een overzicht:

In 2005 maakte Red Bull reclame voor de nieuwste Star Wars-film (Motorsport Images)

Bij het afscheid van David Coulthard in 2008 reed Red Bull met een Wings for Life-livery (Getty Images)

Ook in 2012 aandacht voor Wings for Life met duizenden foto’s van Red Bull-fans (Getty Images)

In 2018 reed Red Bull eenmalig met een testlivery (Getty Images)

De eenmalige livery van Red Bull tijdens de filmdag voor het seizoen 2019 (Red Bull Content Pool)

2021: de speciale witte livery bedoeld om in Japan Honda te bedanken. Omdat die race niet doorging, reed Red Bull in Turkije met deze kleurstelling (Motorsport Images)