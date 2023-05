Na een Grand Prix-loos weekend, gaat de blik in de Formule 1 vanaf volgende week volledig op de Grand Prix van Emilia-Romagna. De race op Imola vormt de start van het Europese F1-seizoen en is de eerste in een serie van een heuse triple-header.

Na die drie races in Imola, Monaco en Spanje zou Red Bull weleens toegetreden kunnen zijn tot De Club van 100, het selecte clubje teams met meer dan honderd F1-overwinningen. De stal uit Milton Keynes staat na de overwinning van Max Verstappen in Miami op 97 overwinningen en kan na Spanje dus op honderd GP-zeges komen. Slechts vier andere Formule 1-teams wisten in het verleden dat aantal te bereiken.

Ranglijst

Ferrari is nog steeds de onbetwiste koning van de Formule 1. In de afgelopen 73 jaar won het Italiaanse team maar liefst 242 Grands Prix. Dat zijn er bijna zestig meer dan McLaren dat met 183 zeges tweede staat op de eeuwige ranglijst. Derde is Mercedes dat 125 keer winnend over de streep kwam en vierde is Williams met 114 overwinningen.

Sebastian Vettel viert in 2009 in China de eerste GP-zege van Red Bull Racing (Motorsport Images)

Vijf winnende coureurs

Red Bull Racing is sinds 2005 actief in de Formule 1. Sindsdien wonnen vijf coureurs minimaal één Grand Prix in dienst van de rood-blauw-gele stal: Sergio Pérez staat op vijf overwinningen, de Aussies Daniel Ricciardo en Mark Webber hebben er respectievelijk zeven en negen. Grootgrutters bij Red Bull zijn echter Sebastian Vettel en Max Verstappen met elke 38 overwinningen.

