Red Bull zou een nieuwe samenwerking aangaan met kledinggigant Adidas. Naar verluidt wordt het Duitse sportmerk vanaf 2027 de officiële kledingpartner van het F1-team. Duitse media melden dat het om een verbintenis van minstens drie jaar gaat, waarbij Red Bull zo’n 27 miljoen euro per seizoen opstrijkt voor het dragen van Adidas-teamkleding. Tot op heden wordt de kleding van onder anderen Max Verstappen geleverd door het Engelse Castore.

Het Duitse Bild meldt dat Red Bull, in navolging van Mercedes en Audi, een sponsorovereenkomst heeft getekend met Adidas. Daarmee zou de Oostenrijkse renstal het eerste niet-Duitse team zijn dat zich aan het merk verbindt. Oliver Brüggen, woordvoerder van het kledingbedrijf, houdt de lippen stijf op elkaar wat betreft een nieuwe F1-samenwerking. “Wij doen geen uitlatingen over geruchten en speculaties”, liet hij weten.

Adidas zou echter al langer lobbyen voor een samenwerking, waarbij er zelfs al enkele proefontwerpen zijn ontwikkeld. De Red Bull-teamkleding blijft daarbij overwegend blauw, in lijn met de merkidentiteit van de Oostenrijkse renstal en de energiedrankfabrikant. Adidas is sinds 2025 nauw betrokken bij de Formule 1 via de sponsordeal met Mercedes en ook bij het nieuwe Audi-team dragen ze sinds dit seizoen kleding van het Duitse merk.

LEES OOK: Red Bull spreekt niet met Verstappen over F1-toekomst: ‘Eerst een snelle auto geven’

Red Bull tekende in 2024 nog een recorddeal met het Engelse Castore. Het team sprak destijds van ‘de grootste kledingdeal in de geschiedenis van de autosport’. Naar verluidt ging het om een meerjarige overeenkomst ter waarde van 200 miljoen dollar. Castore verving in 2023 de bekende F1-sponsor Puma, eveneens een Duits kledingmerk.

