Regen in België vergroot de kansen van Max Verstappen op winst dit weekend alleen maar. Dat stelt Helmut Marko in Oostenrijkse media. Hij denkt niet dat een natte baan voor meer spanning zorgt.

“Iedereen weet dat de vaardigheden van een coureur belangrijk zijn in de regen en zeker op een moeilijk circuit. En regen in België zal de dominantie van Max alleen maar versterken”, aldus Marko.

Dat Verstappen vorige week in Hongarije de pole position aan Lewis Hamilton moest laten, is volgens Marko wel een teken dat de concurrentie dichterbij komt. “Als de auto niet in z’n beste doen is, kan dat.”

Maar zorgen over de krachtsverhoudingen maakt hij zich niet. “Qua racesnelheid liggen we voor op de rest. Max had zelfs sneller gekund (in Boedapest, red.), hij reed bij lange na niet op de limiet.”

