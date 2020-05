Rel in Indycar-simrace: ‘We schakelen Norris uit, kom op!’

Lando Norris heeft geleerd dat je als gastrijder ook in een simrace lang niet altijd welkom bent. De gemoederen liepen hoog op tijdens de Indycar iRacing-wedstijd op Indianapolis, met Simon Pagenaud die Norris bewust leek uit te schakelen.

“We schakelen Norris uit, kom op!”, valt er op de stream van Pagenaud (die al eerder in de race met Norris in de clinch lag) te horen als de Fransman laat in de race op achterstand en als achterblijver de pits uit rijdt.

Niet veel later, met zijn spotter die de afstand naar koploper Lando Norris voor hem aftelt, remt Pagenaud flink af en duikt naar links terwijl Norris hem slipstreamt. Norris kan geen kant op, de twee raken elkaar en Norris kan de zege vergeten.

(tekst loopt door onder de video)

Norris had later op Twitch geen goed woord over voor de actie van Pagenaud – met wie hij eerder in de race ook al (indirect) in de clinch lag, met Norris die binnendoor dook bij Graham Rahal en Rahal die daarna Pagenaud raakte omdat hij uitweek om Norris ruimte te geven.

“Pagenaud heeft z’n excuses gemaakt”, vertelt Norris op een toon die duidelijk maakt dat die excuses niet bijster welgemeend op hem overkwamen. “Hij wilde met er niet af rijden maar wel wat afremmen omdat hij wilde dat Oliver Askew (Indycar-coureur, red.) zou winnen, zegt ie.”

Enorm balen, aldus Norris, vooral omdat de jonge Brit tientallen uren in het virtuele Indycar-racen heeft gestoken. “En dan verpest zo’n gast het, alleen omdat ie zuur is dat een coureur die niet uit Indycar komt de race gaat winnen…”

Norris, behalve Formule 1-coureur zeer actief in de simracerij, won vorige week ook de Indycar-simrace op het Circuit of the Americas al. De race op Indy werd nu gewonnen door een andere gastrijder, Supercars-coureur Scott McLaughlin, al had hij dit jaar ook echt een aantal Indycar-races moeten rijden.

Bekijk hier het hele incident inclusief reacties van Norris en Max Verstappen: “Wauw, dat is het domste dat ik ooit heb gezien.”