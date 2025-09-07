Het Autodromo Nazionale Monza is niet alleen het snelste circuit op de Formule 1-kalender, maar ook een ware beproeving voor de remmen. Een inkijkje in de cijfers achter het remmen in de ‘Temple of Speed’.

Het historische circuit van Monza staat vanwege de hoge topsnelheden bekend om zijn meedogenloze remzones. Brembo, hofleverancier van de Formule 1-teams, classificeert het 5.793 meter lange Autodromo Nazionale Monza als een van de meest veeleisende circuits voor remsystemen.

Op een schaal van één tot vijf krijgt Monza een maximale score van vijf. Dat heeft alles te maken met de zeven remzones per ronde, waarvan er maar liefst vijf in de categorie ‘Hard’ vallen. Bij die rempunten vertragen de coureurs met krachten van minimaal 3,8 g en drukken ze meer dan 120 kilo op het rempedaal. Toch staan de remmen slechts iets minder dan 9,25 seconden per ronde onder druk. Kortom: hét bewijs van de hoge gemiddelde snelheid van het circuit.

De zwaarste kluif voor de remmen is de eerste bocht van Monza, beter bekend als de Rettifilo-chicane. Daar naderen de coureurs met een topsnelheid van 337 km/u, om vervolgens af te remmen naar 89 km/u in slechts 2,75 seconden. Over een afstand van slechts 129 meter ondergaan de coureurs een deceleratie van 4,7 g, terwijl ze 162 kilo kracht op het rempedaal zetten. De remmen leveren daarbij een vermogen van maar liefst 2.715 kW.

Met zulke cijfers is duidelijk: in Monza worden niet alleen coureurs en auto’s, maar vooral ook de remsystemen tot het uiterste gedreven.

