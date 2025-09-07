Max Verstappen zal zondag voor een trendbreuk moeten zorgen als hij de GP van Italië op zijn naam wil schrijven. Aan zijn uitzonderlijke kwaliteiten zal het niet liggen en dat is maar goed ook, want twee statistieken spreken in Monza bepaald niet in zijn voordeel. Dit, een pikant gevecht tussen Norris en Piastri, Antonelli’s hoop én meer in de preview. Lees hier wat je moet weten voorafgaand aan de race.

1. Zware taak Verstappen vanaf pole

Max Verstappen begint dit seizoen voor de vijfde keer een Grand Prix vanaf pole position. Van de vorige vier keer won hij vanaf die plek maar eenmaal, dat was in Japan. In Saoedi-Arabië en Miami moest hij de zege aan Oscar Piastri laten, in Engeland ging Lando Norris er met de winst vandoor. Die trend moet hij zien te breken dus.

Dat geldt ook voor een andere trend, namelijk dat de polesitter tijdens de Grand Prix van Italië vaker niet dan wel als winnaar op het podium staat. Starten vanaf pole position leidde in slechts 25 van de 75 Italiaanse GP”s tot winst.

Hoop doet leven en dat is de snelheid van de RB21 in Monza. Verstappen en Red Bull Racing slaagden er met de aftstelling in op alle rivalen achter zich te houden in de kwalificatie. En hoe. Verstappen zorgde niet alleen voor allersnelste kwalificatietijd ooit in Monza (1.18,792), maar reed daar met een gemiddelde snelheid van 264,681 kilometer per uur ook het snelste rondje ooit in de F1-geschiedenis.

Garanties biedt het niet: inhalen is goed mogelijk in Monza. “En de races zijn dit seizoen voor ons vaker lastig gebleken. We hebben de McLarens achter ons, moeten het maximale geven en dan zien we wel wat dat oplevert”, aldus Verstappen zaterdag na de kwalificatie.

Wordt dit ook de samenstelling van het podium na de race? Max Verstappen hoopt in Italië ook dan weer in het midden te staan tussen titelpretendenten Lando Norris en Oscar Piastri. Foto: Getty Images

2. Titatenstrijd Norris en Piastri

Als Verstappen goed start, kan hij zomaar eens als leider uitlopen op de mannen achter hem. Zelfs als die in potentie misschien wel de snellere bolide hebben. Want Norris en Piastri zijn niet alleen teamgenoten bij McLaren, ook titelrivalen. En reken maar dat Norris vanaf P2 iets wil goed maken van zijn achterstand van 34 punten op WK-leider Piastri. De Australiër zal daarentegen hopen te profiteren van eventuele schermutselingen tussen Norris en Verstappen om P1. De Brit moet winnen om echt in te lopen op Piastri, de Australiër weet echter dat zijn teamgenoot veel moeite zal hebben om Verstappen te passeren.

En samen eraf na een clash? Het is niet ondenkbaar. De spanning stijgt in het WK elk weekend ietsje meer.

3. Maakt Leclerc Italië blij of Antonelli?

Met een gridstraf van vijf plaatsen voor Lewis Hamilton zal Charles Leclerc voor Ferrari de kastanjes uit het vuur moeten halen. Maakt de racewinnaar van vorig jaar de Italiaanse fans opnieuw blij? Ferrari is een gevaarlijke outsider.

Maar wat te denken van Kimi Antonelli? Ja, hij valt met één schamel punt in het Europese deel van het seizoen tot nu toe vies tegen. En ja, hij ging al even de mist in dit weekend met een slippertje hier en daar. Maar Mercedes lijkt de zaken beter voor elkaar te hebben dan menigeen dacht. En met de druk op de mannen vooraan kan Antonelli vanaf P6 ook zomaar eens stiekem richting het podium sluipen.

4. De strategie? Saai!

Verwacht geen wonderen van de strategie zondagmiddag. Of er moeten knotsgekke fases ontstaan in de race door safety cars, mislukte pitstops of zware straffen. Van regen hoeft niemand iets in het zonnige en warme Monza te verwachten, dus heeft het er alle schijn van dat het ‘gewoon’ een eenstopper wordt voor álle coureurs.

En dat denken ze bij bandenleverancier Pirelli ook:

En verder…

…is de baan 5793 meter lang

…worden er 53 rondes verreden

…is de kans op een safety car 50 procent

…is het 472 meter van start naar rempunt bocht 1

…waren er vorig jaar 71 inhaalacties

…duurt een totale pitstop in Monza gemiddeld 24,3 seconden

…begint de race om 15.00 uur

