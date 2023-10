Renger van der Zande vindt dat de huidige Formule 1-teams te veel beren op de weg zien als het gaat om de op handen zijnde komst van Andretti Global als nieuwe renstal. Dat stelt hij in zijn column in FORMULE 1 Magazine.

Van der Zande, als coureur al jarenlang actief in de Verenigde Staten, kent Andretti goed. Hij omschrijft het als een ‘powerhouse’. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat de Amerikanen het elfde team in Formule 1 zullen gaan worden, is de weerstand in de huidige paddock onverminderd groot. Dit tot verbazing van Van der Zande.

Toegevoegde waarde

“Andretti heeft goede mensen, goede faciliteiten en budgetten”, stelt de Nederlandse coureur in zijn column. “Het team zou echt wel van toegevoegde waarde zijn in de Formule 1. Met Cadillac zit General Motors erachter, de grootste autofabrikant ter wereld. De huidige teams zouden financieel en commercieel juist blij moeten zijn met een entree van Andretti. Het zou de Formule 1 in Amerika namelijk nog populairder maken dan het al is. En Andretti als extra team zou zich voor de gehele sport dubbel en dwars terugverdienen.”

