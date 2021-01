Renger van der Zande over Daytona, ‘Mascotte’ Dixon, Magnussen en die derde Rolex (+ podcast!)

Zeven keer stond Renger van der Zande al aan de start van de 24 Uur van Daytona, de prestigieuze Amerikaanse endurance-klassieker die hij de afgelopen twee keer wist te winnen. Dit weekend, bij start nummer acht, gaat de Nederlander voor zijn derde zege. Op rij, dus. “Als de auto heel blijft, maken we serieus kans.”

Het is lekker weer als we Van der Zande aan de lijn hebben vanuit Daytona, Florida, waar hij in het niet onaangename Hard Rock Hotel vertoeft. Zijn humeur is zo zonnig als de strakke blauwe lucht buiten. Tijd voor een ontspannen terug- en vooruitblik die je hieronder in podcast-vorm kan terugluisteren. Met hier alvast een paar highlights.

Over zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen:

“Kevin is een hele relaxte gast. Ik denk ook dat Denen en Nederlanders best een beetje overeenkomsten hebben. Ik nam hem ook mee naar het avondeten met Jeroen Bleekemolen en Nicky Catsburg. Ik geloof dat we drie en een half uur hebben zitten tafelen en lachen. Dat is absoluut een leuke klik.”

Over zijn nieuwe team Ganassi:

“Ik ben ontzettend blij dat ik hier zit. Het is een team waarbij je aan alles merkt dat het een topteam is. Samen met Penske is dit in Amerika wel het grootste team.”

Over Scott ‘Mascotte’ Dixon, voor het derde jaar op rij zijn teamgenoot:

“Een teamgenoot zoals je een teamgenoot hoopt te hebben. Vorig jaar hebben we ‘m samen gewonnen. Dat geeft wel een band, al had hij hem al drie keer eerder gewonnen! Het is een soort winning magnet zoals ik hem altijd noem. Waar ie opduikt, wint ie. Vorig jaar heeft ie niet zoveel in de auto gereden, maar we wonnen wel. En toen kwam ie naar Petit Le Mans, en wonnen we weer. Dus ik zei ook: telkens als jij er bent, winnen we hem. Hij is haast een soort mascotte. Scott de mascotte.”

Over corona in Daytona:

“In Florida doen ze of er niks aan de hand is. In Daytona Beach – Daytona ligt natuurlijk aan het strand – staan de kroegen gewoon vol. Al komen wij daar natuurlijk niet, blijven er ver van weg. Maar ze doen net of er niks aan de hand is. Voor ons zijn de regels streng. De fans mogen wel, achter ramen, de pitboxen in kijken, maar niet in de paddock komen waar wij zijn. Daar houdt IMSA wel goed rekening mee.”

Over zijn zevende startplek voor de 24 Uur van Daytona, en of die derde Rolex – traditioneel de prijs als je Dayona wint – erin zit:

“De kwalificatierace (van vorig weekend, red.) zegt niet zoveel. Je moet wel geluk hebben, het materiaal moet zich goed houden. Als de auto heel blijft, denk ik dat we serieus kans maken hem te winnen. Ik heb hem twee keer op rij gewonnen, een derde keer, zou bizar zijn. De eerste twee Rolexen, zijn voor mijn kinderen. Of die derde voor mijzelf is? Mijn vrouw staat ook nog in de wachtlijst, dus ik ben benieuwd. Maar we moeten hem eerst maar eens winnen!”

De podcast met Renger van der Zande over Daytona luister je hier!

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)



De 24 Uur van Daytona is vanaf 21:30 uur Nederlandse tijd op Ziggo Sport Racing te zien, of (als het goed is) via www.imsa.com.