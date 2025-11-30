Na weken van speculatie lijkt een samenwerking tussen Aston Martin en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner nu definitief van de baan. Lawrence Stroll zou alle geruchten resoluut van tafel hebben geveegd: de Brit sluit zich níet aan bij het team uit Silverstone. Stroll zou deze week aan het personeel duidelijk hebben gemaakt dat een samenwerking is uitgesloten. Topontwerper en Red Bull-alumnus Adrian Newey werd eerder aangewezen als nieuwe teambaas.

Aston Martin kondigde onlangs een forse reorganisatie aan voor 2026, waarbij Adrian Newey de rol van teambaas krijgt. De huidige leider, ingenieur Andy Cowell, schuift door naar een functie waarin hij de samenwerking met motorpartner Honda gaat leiden. Ondanks dit nieuwe elan blijft de structuur van het team, zo benadrukte Stroll, intact. Ook is er nadrukkelijk géén plek voor Christian Horner, zo meldt BBC Sport. De Brit werd deze zomer ontslagen door Red Bull en zou achter de schermen werken aan een comeback in de Formule 1.

Sinds zijn vertrek bij Red Bull – waar hij voorafgaand aan de GP van België werd ontslagen en daarmee een einde kwam aan zijn twintigjarige dienstverband – werd Horner gelinkt aan meerdere teams. Aston Martin, Ferrari én Alpine kwamen voorbij als mogelijke opties. Aston Martin was altijd een twijfelgeval, mede door eerdere berichten dat Horner en Newey met elkaar in de clinch zouden liggen. Horner raakte eerder betrokken bij een schandaal nadat een vrouwelijke Red Bull-werknemer hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Dat zou intern voor spanningen hebben gezorgd.

Newey verklaart promotie

Een overstap van Horner naar Aston Martin zou nu dus definitief zijn uitgesloten. Tot verrassing van velen werd juist Adrian Newey deze week officieel naar voren geschoven als nieuwe teambaas. Vanaf 2026 zwaait de gevierde ontwerper de scepter in Silverstone. Tegenover Sky Sports lichtte Newey toe waarom juist hij promotie maakte: “Om eerlijk te zijn werd al snel duidelijk dat de vaardigheden van Andy (Cowell, red.) beter tot hun recht komen binnen de drievoudige samenwerking tussen Honda, Aramco en Aston Martin”, verklaarde hij.

“Dus bood hij zeer genereus aan om daar in de eerste helft van 2026 intensief bij betrokken te zijn”, vervolgde Newey. “Daarna was het simpelweg de vraag wie de nieuwe teambaas zou worden.” Uiteindelijk viel de keuze op Newey, die na decennia achter de schermen voor het eerst het voortouw zal nemen in de dagelijkse leiding van een team. “Aangezien ik toch al bij alle races aanwezig zou zijn, verandert mijn werklast niet écht”, besloot hij. “Dus kan ik dat stukje verantwoordelijkheid net zo goed óók op me nemen.”

