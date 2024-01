Bijna vijf jaar na de introductie van de nieuwe standaard voor Formule 1-helmen, gaat het helmfabrikant Schuberth voor de wind. Het bedrijf dat onder andere helmen levert aan Max Verstappen opende de deuren voor FORMULE 1 Magazine.

Hoewel Schuberth een Duits bedrijf is, vindt het grootste deel van de productie van de Formule 1-helmen plaats in het Italiaanse Schio, een slaperig stadje in de heuvels boven Venetië, niet ver van de wereldberoemde prosecco- en grappastreek. In dit stadje is TECA25 gevestigd, een bedrijf gespecialiseerd in de productie en verwerking van carbon. Het werd in 2009 opgericht door Alberto Dall’Oglio en is sinds 2014 onderdeel van Schuberth.

Eerder dit jaar nodigde Dall’Oglio een select aantal Formule 1-media uit om een kijkje achter de schermen te nemen bij het productieproces van de Schuberth SF3 FIA 8860-2018 ABP Formule 1-helm. Een ingewikkeld, maar boeiend proces, zo blijkt tijdens de rondleiding door de fabriek.

In koelcel ligt het carbon opgeslagen

Dat zien we al direct als we meteen na de ontvangst in de fabriek naar een hoek van het gebouw worden gedirigeerd. Daar, in een enorme koelcel ligt het carbon al voorgesneden opgeslagen. “Het is belangrijk dat we het materiaal koud bewaren, zo’n 17 tot 20 graden onder nul”, legt Dall’Oglio uit, terwijl hij een rubber handschoentje aantrekt en een schaal met verschillende velletjes carbon tevoorschijn haalt. “Koolstofvezel heeft een houdbaarheidsdatum. Zodra je het uit de vriezer haalt, gaat het materiaal achteruit in kwaliteit.”

