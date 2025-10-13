Na zijn ontslag bij Red Bull lijkt voormalig teambaas Christian Horner op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ondertussen wordt ook Max Verstappen regelmatig in verband gebracht met een toekomstige transfer. Oud-coureur Riccardo Patrese droomt van een scenario waarin de twee grootmachten opnieuw de krachten bundelen – ditmaal bij Aston Martin. Topontwerper en oude bekende Adrian Newey ging Horner en Verstappen al voor.

Volgens Riccardo Patrese zouden Horner en Verstappen met de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht worden hun gloriedagen kunnen herbeleven – ditmaal in het groen. Horner, die in september officieel brak met Red Bull en naar verluidt een ontslagschikking van honderd miljoen dollar meekreeg, werd al gelinkt aan Aston Martin. Teambaas Andy Cowell verklaarde in Singapore dat Horner ‘alle teameigenaren aan de lijn heeft gehad.’

Patrese, die zichzelf omschrijft als een vriend van Horner, schetst een scenario waarin de Brit terugkeert naar de sport met Aston Martin – mét Max Verstappen aan zijn zijde. Hij trekt daarbij de vergelijking met de historische transfer van Michael Schumacher. De gevierde Duitser verruilde Benetton voor Ferrari en won nog eens vijf titels met de Scuderia.

Aston Martin, het nieuwe Red Bull?

“De speculatie rond Horner en Aston Martin doet me denken aan de tijd dat Schumacher naar Ferrari ging”, aldus Patrese in een interview met Escapist Magazine. “Hij haalde de beste mensen van Benetton naar Ferrari om daar een winnend team op te bouwen en wereldkampioen te worden – Ross Brawn, Rory Byrne, al die jongens met wie hij samenwerkte. Ik zie iets soortgelijks bij Horner en Verstappen gebeuren. Er wordt hoe dan ook over gesproken. Horner zou zomaar naar Aston Martin kunnen gaan om daar het nieuwe Red Bull te creëren.”

Een van de onderliggende pijnpunten tussen Red Bull en Horner was zijn bekoelde relatie met Jos Verstappen. Patrese vergelijkt hun situatie met die van een gescheiden stel, maar sluit niet uit dat Horner en zoon Max in de toekomst opnieuw zullen samenwerken. “Als je van je vrouw scheidt, betekent dat niet dat je voor altijd kwaad op elkaar blijft”, aldus de Italiaan. “Misschien worden Horner en Jos over twee, drie of vier jaar gewoon weer vrienden. En als er dan een team ontstaat dat kan vechten om het kampioenschap – en Max Verstappen daarvan kan profiteren – denk ik dat Jos zich best afzijdig wil houden.”

