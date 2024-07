Daniel Ricciardo vindt alle commotie over de crash tussen Max Verstappen en Lando Norris, afgelopen zondag in Oostenrijk, maar overdreven. Met name de Britse pers zit er al dagen bovenop. In de aanloop naar de Britse GP op Silverstone zijn wat dat betreft de messen geslepen. “Eens vrienden en nu vijanden, waarschijnlijk is dat de strekking van alle verhalen”, zegt Ricciardo vol ironie.

Volgens de Australiër van Visa RB was er zondag niet heel veel aan de hand. “Ik zag twee coureurs die vechten voor de winst. En als je leidt, laat je niet iemand zomaar voorbij gaan. Zo’n touché kan gebeuren en blijft negen van de tien keer zonder gevolgen. Het kostte hen dit keer allebei een goed resultaat en voor Lando was het einde race, maar ik denk dat de uitkomst groter was dan wat er werkelijk op de baan gebeurde. Ik heb in ieder geval niets schokkends gezien. Waarschijnlijk was het op het randje, maar was het gevaarlijk of roekeloos? Nee!”

Volgens Daniel Ricciardo is het logisch dat er hard geracet wordt als de overwinning op het spel staat. “In algemene zin vecht je harder voor een overwinning dan voor een vijftiende plaats, zo werkt het nu eenmaal”, aldus de oud-teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull “Dit soort battles kun je verwachten. Ik zeg niet dat alles altijd volgens het boekje gaat, maar ik denk dat het goed is dat er hard gevochten wordt. Helaas eindigde het niet goed voor hen, maar dat is hoe het soms gaat.”

‘Je wilt tegenover iedereen je mannetje staan’

Als coureur moet je soms ook met je ellebogen rijden, betoogt Ricciardo. “Niemand in deze sport wil degene zijn die uitgelachen wordt omdat hij te slap verdedigt. Je wilt tegenover iedereen je mannetje staan. Je wilt niet dat anderen denken voordat ze een inhaalactie inzetten: ‘Dit wordt een makkie’. Dus tot op zekere hoogte moet je gewoon met je ellebogen werken. En we weten dat Max dat al doet sinds zijn eerste dag in de Formule 1.”

Ricciardo vervolgt: “Max is van nature een harde racer, dat ligt dicht bij zijn natuur. Als je Max wilt inhalen, dan weet je dat je ervoor moet vechten. Maar verder verandert dat niets. Je weet gewoon dat je een heel goede inhaalactie moet inzetten om kans op succes te hebben en dat alles moet kloppen. Wat dat betreft denk ik dat Lando van het incident in Oostenrijk heeft geleerd. Lando dacht waarschijnlijk dat het hem gelukt was, maar Max zei: ‘Nee, niet vandaag!’ Je leeft en je leert.”

‘Dat bewonderen veel fans aan Max’

Volgens Ricciardo hebben de coureurs onderling veel vertrouwen in elkaar en zie je dat terug op de baan. Ook in Max Verstappen, benadrukt hij. “Max is een taaie coureur. Maar is het niet zo dat we geen vertrouwen in hem hebben om wiel-aan-wiel met hem te racen, helemaal niet. Bij hem weet je alleen dat je die extra centimeter niet cadeau krijgt. Ik heb niets gelezen, maar ik heb het vermoeden dat alles opgeblazen wordt. Max is zoals hij racet en volgens mij is dat ook wat veel fans aan hem bewonderen. Hij is dus niet echt veranderd. Wel is hij volwassener geworden sinds zijn entree in de Formule 1, in de zin dat hij minder vaak in dit soort situaties komt. En dat is alleen maar goed.”

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)