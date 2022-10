Daniel Ricciardo vindt dat de Formule 1 moet kijken naar mogelijkheden om flexibeler te zijn met de starttijden van races. Dit om te voorkomen dat races onnodig lang ingekort moeten worden door regenval.

De Grand Prix van Japan ging wel van start op de oorspronkelijke starttijd, maar werd na drie ronden stilgelegd door het slechter wordende zicht door de regen. Pas na een onderbreking van twee uur ging de race verder, maar omdat de klok al tikte sinds de racestart waren er nog maar veertig minuten om er nog een race van te maken.

Dat had volgend Daniel Ricciardo anders opgelost kunnen worden. Ricciardo benadrukt dat de coureurs willen racen, weer of geen weer. “Maar wat ik hoopte dat we beter zouden kunnen doen… Ik weet dat het makkelijk is om te zeggen, maar we wisten dat de regen eraan kwam. Het is net zoals 2014.”

Ricciardo heeft dan ook een suggestie voor de Formule 1, om te voorkomen dat races ingekort moeten worden door regenval. “Zelfs al haal je de starttijd een uur naar voren, dan win je misschien iets van twintig ronden aan het begin en kan je er nog een race van maken”, aldus de Australiër. “Dat is ook waarom we van dit soort momenten moeten leren. Ik weet dat de tv-uitzendingen en dat soort zaken om de hoek komen kijken, maar uiteindelijk willen we gewoon een race hebben”, besluit de McLaren-coureur.