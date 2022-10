Het is volgens Lando Norris hoog tijd dat de Formule 1 zoekt naar een oplossing om de spray in de regen van de Formule 1-bolides te verminderen. Hij doet die uitspraak nadat de Grand Prix van Japan lange tijd werd stilgelegd door de hevige regenval en het slechte zicht.

De start van de Grand Prix van Japan werd niet uitgesteld, maar na een hectische openingsronde met twee uitvallers en het zicht dat steeds slechter werd nam de wedstrijdleiding het besluit om de race stil te leggen.

Een lange stilte van zo’n twee uur volgde, waarna de race nog maar maximaal 45 minuten duurde. Het zicht was toen een stuk beter, maar na de race klonk er veel kritiek van coureurs die de omstandigheden bij de oorspronkelijke start te gevaarlijk vonden.

“Het moeilijke is niet dat het te nat is, maar dat het moeilijk is om iets te zien. Dat zijn twee verschillende dingen”, legt Norris uit. Hij vond de oorspronkelijke start ‘op het randje’ en heeft geen begrip voor fans die zeggen dat zij gewoon moesten blijven racen. “Je kunt zeggen: zo slecht zag het er op tv niet uit. Maar als je zoiets zegt, moet je je mond houden. Want het risico dat we nemen om in die omstandigheden onze rondjes te rijden, is te zot voor woorden”, houdt de McLaren-coureur zich niet in.

Norris geeft wel toe dat die omstandigheden in de kwalificatie nog acceptabel zouden zijn geweest. “In de kwalificatie zouden dergelijke omstandigheden perfect zijn en zou ik ook graag rijden. Maar als je op de tiende plek rijdt [in de race] en je kunt niets zien…”

Zo’n scenario kwam ook in de race voor. Carlos Sainz verloor door aquaplaning de controle over zijn Ferrari en crashte de bandenstapels in, waarna hij half op de baan tot stilstand kwam. Dat leidde, in combinatie met de hevige spray, tot een potentieel gevaarlijke situatie. “Als ik een meter verder naar links was gereden, was ik op hem gebotst want je ziet gewoon niets”, meent Norris.

Voor Norris staat dan ook vast dat de Formule 1 moet kijken naar een oplossing zodat er ‘in de toekomst minder spray’ van de bolides vandaan komt. “Dan kunnen we zelfs in slechtere omstandigheden racen. Dat zou ik graag doen, ik hou van dat soort weer.”