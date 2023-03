Er verscheen een opvallende post van Daniel Ricciardo op zijn LinkedIn-account. Hierin gaf de Australiër aan dat het een paar zware jaren voor hem zijn geweest en dat hij daarom dit jaar een aantal doelen voor zichzelf heeft gesteld: zowel bij Red Bull Racing als op persoonlijk vlak.

In de post liet hij weten dat hij zich nu voor het eerst sinds tijden niet volledig hoeft te focussen op het racen en dat er daardoor meer ruimte is voor andere zaken. Op professioneel gebied wil hij bijvoorbeeld een echte teamspeler worden bij Red Bull Racing en proberen bij te dragen aan het succes van het team. Verder wil hij via de simulator de auto leren kennen en helpen met de ontwikkeling ervan. Ook hoopt hij hiermee zijn zelfvertrouwen en het plezier achter het stuur verder te kunnen ontwikkelen. “Het zijn professioneel een paar moeilijke jaren geweest, dus er is een stukje van de strijder in mij die mensen eraan wil herinneren dat ik er nog steeds toe doe. Dat ik nog altijd een professional ben en nog steeds bijdraag aan succes,” aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Op persoonlijk vlak wil hij zoveel mogelijk genieten van de vrijheid die hij nu heeft gekregen. “Dit jaar voelt voor mij echt een beetje als een luxe om dingen te doen die ik altijd al heb willen doen, maar waar ik geen tijd voor had. Ik wil niet dat het jaar aan me voorbijgaat, want als ik volgend jaar weer ga racen, zou ik willen dat ik het meeste uit mijn vrije tijd had gehaald,” vervolgt Ricciardo. Zo wil hij vooral gaan reizen en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Bovendien wil hij zijn vaardigheden op twee wielen verbeteren. Hij is verzot op zijn 110cc minibike en wil hier dit jaar veel tijd in gaan stoppen. Hij speelde onlangs al eens met de gedachte om de VS te doorkruisen op deze compacte motor.

