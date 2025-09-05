Daniel Ricciardo heeft een nieuwe baan, en wel bij Ford. De goedlachse Australiër gaat aan de slag als Global Racing Ambassador bij de Amerikaanse autogigant. Ricciardo werkt zo indirect ook weer samen met Red Bull. Ford is namelijk de partner van de Oostenrijkse renstal voor het Red Bull Powertrains-project, en helpt Red Bull bij het ontwikkeling van hun eigen krachtbron.

Daniel Ricciardo gaat aan de slag bij Ford. Dat maakt de Australiër zelf op vrijdag bekend. Ricciardo reed in 2024 zijn laatste race in de Formule 1, de GP Singapore. Na de stratenrace op het Marina Bay Circuit waren de Formule 1-dagen van de coureur geteld. Ricciardo werd vervangen door Liam Lawson bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Sindsdien heeft de Australiër geen stap meer in de paddock gezet, maar bevestigde nog niet eerder dat zijn racedagen ook daadwerkelijk voorbij zijn. Tot nu. Met de nieuwe baan bij Ford zet Ricciardo officieel een punt achter zijn Formule 1-carrière.

“Aan alle medewerkers van Ford van over de hele wereld: hallo!”, schrijft Ricciardo in de officiële bekendmaking, volgens PlanetF1. “Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad, of winter als je in Australië was, en uitkijkt naar de rest van het 2025-seizoen. Hoewel mijn racedagen achter me liggen, is mijn liefde voor alles met wielen nog steeds niet minder geworden. Ik ben er daarom trots op dat ik met Ford ga samenwerken en hun Global Racing Ambassador wordt.” Ricciardo zal zich in de samenwerking met Ford met name richten op de Raptor-bolide.

Red Bull

Ricciardo’s nieuwe baan bij Ford brengt hem wel weer indirect in verband met voormalig werkgever Red Bull. De Oostenrijkers werken namelijk met de Amerikaanse autogigant samen aan de motoren voor het 2026-seizoen. Onder de noemer Red Bull Powertrains gebruikt de renstal volgend jaar voor het eerst hun eigen krachtbron. Oude motorleverancier Honda gaat vanaf datzelfde seizoen met Aston Martin samenwerken.

