Daniel Ricciardo, de altijd goedlachse Australiër en op zijn hoogtepunt een gevreesde verschijning in menige binnenspiegel, heeft eindelijk het verhaal achter zijn bijnaam ‘honey badger’ onthuld. Het alter ego, dat regelmatig op zijn helm prijkte, heeft alles te maken met het karakter van het ogenschijnlijk schattige en knuffelige dier.

Tussen 2011 en 2024 groeide Daniel Ricciardo uit tot een van de meest geliefde coureurs in de Formule 1-paddock. De goedlachse Australiër stond bekend om zijn grappen en aanstekelijke energie, maar zodra het vizier omlaag ging, veranderde hij in een geduchte tegenstander. Met acht overwinningen en 32 podiumplaatsen verdiende hij niet alleen respect, maar ook de bijnaam honingdas, de Nederlandse vertaling van honey badger.

De honingdas, of ratel, leeft in Afrika, het Midden-Oosten, Zuidwest-Azië en India. Zijn naam verwijst naar zijn vermeende liefde voor honing en het dreigende, ratelende geluid dat hij maakt bij gevaar. “Honingdassen zijn knuffelig en schattig, ze zien er super goed uit”, lachte Ricciardo tijdens een toespraak op de Connect-conferentie van Ray White. “Maar als je iets van ze afpakt, vechten ze terug, en ik denk dat dat een beetje mijn alter ego was zodra ik achter het stuur kroop.”

Killer instinct

Ricciardo heeft niet meer in de Formule 1 geracet sinds hij na de Grand Prix van Singapore in 2024 afscheid nam van Racing Bulls. Terugkijkend op zijn beginjaren als coureur vertelt hij dat hij keihard heeft moeten werken om zijn ‘killer instinct’ naar boven te halen. “Ik heb een concurrent in me sinds ik een kind was; Ik was altijd competitief in alles wat ik deed”, zei hij. “Maar het killerinstinct dat ik nodig had, moest ik ontwikkelen om uit mezelf te halen. Van nature ben ik vrij gemoedelijk in de omgang. Een van mijn eerste trainers in die tijd, Stu Smith, haalde het echt uit me. Het voelde wel fijn toen ik het uitliet, het is leuk om soms een badass te zijn.”

“Ik zou te veel energie gebruiken om de hele tijd hard te zijn, omdat het niet natuurlijk voor mij is. Ik zag andere coureurs van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat dat killer instinct uitstralen, en ik wenste dat ik ook zo kon zijn”, vervolgt Ricciardo. ““Mensen zagen me lachen, grappen maken, en zullen dat als zwakte hebben gezien, waardoor ze me onderschatten. Maar zodra ik de helm opzette, dacht ik: ‘Oké, nu is het tijd om net als zij stoer te zijn’.”

