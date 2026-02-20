Liam Lawson heeft teruggeblikt op het moment dat hij te horen kreeg dat hij Daniel Ricciardo ging vervangen. De Nieuw-Zeelander nam al in 2023 een aantal races de plaats van de Australiër in bij het toenmalige AlphaTauri, nadat Ricciardo een blessure had opgelopen in Zandvoort. Lawson verving de publiekslieveling definitief na de GP Singapore in 2024. De Nieuw-Zeelander bleef toen achter met een dubbel gevoel: ‘Hij heeft gedurende dit alles nooit een kwaad woord over me gezegd’.

Liam Lawson debuteerde tijdens de Dutch GP van 2023 in de Formule 1. De destijds reservecoureur werd opgetrommeld om Daniel Ricciardo te vervangen, nadat de Australiër in een vrije training zijn pols had gebroken. De Nieuw-Zeelander weet nog goed waar hij was toen hij een sms’je vanuit het toenmalige AlphaTauri kreeg. “Daniel was toen gecrasht”, blikte Lawson terug op het moment in de Gypsy Tales-podcast. “Ik zie hem uit de auto stappen en ik zie dat er iets niet klopt. Ik sta in de garage van Red Bull Racing, omdat ik op dat moment nog reservecoureur was.”

“Tien minuten voor het einde van de sessie krijg ik een sms’je van AlphaTauri: ‘Je moet direct na de sessie in de garage zijn’. Ik wist precies wat het was en kon het niet bevatten: als dit gebeurt, dan rijd ik alleen VT3, maar één sessie”, vervolgt Lawson. “Het is het hele weekend al nat, het is Zandvoort. Ik begon te denken, van alle races — toen zei ik tegen mezelf: ‘Nee, Liam, dit wil je meer dan wat dan ook’. Ik kan niet klagen over het circuit waarop ik ga rijden.”

Dubbel gevoel

Een jaar later verving Lawson Ricciardo permanent als coureur bij Red Bulls zusterteam. De Australiër vertrok na de GP Singapore in 2024 uit de Formule 1. Voor Lawson voelde zijn promotie daarom dubbel. “Dat is nou eenmaal zo in deze sport: je komt erin als vervanger van iemand anders”, voegt de Nieuw-Zeelander eraan toe. “Hij heeft gedurende dit alles nooit een kwaad woord over me gezegd en is altijd goed voor me geweest. Dat laat zien wat voor soort persoon hij is.”

De huidige Racing Bulls-coureur gaf toe dat hij niet zeker wist hoe Ricciardo op hem zou reageren nadat hij zijn plaats had ingenomen. “Ik ging erheen zonder te weten of hij me de meest verschrikkelijke persoon ooit vond. Hij sprak me meteen aan en zei: ‘Ik wil dat je weet dat ik niets tegen je heb. Ik weet dat het niets met jou te maken heeft en dat het daar volledig los van staat.’ Sindsdien is hij, elke keer dat ik hem om advies heb gevraagd, volledig open geweest en heeft hij me de afgelopen jaren overal advies over gegeven.”

