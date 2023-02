Daniel Ricciardo was vorig seizoen serieus in beeld om de nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen bij Haas te worden. De korte gesprekken van teambaas Günther Steiner met de Australiër liepen echter stuk vanwege de financiën.

Magnussen zag Ricciardo wel zitten als zijn nieuwe collega bij de Amerikaanse renstal, ondanks het feit dat de prestatiecurve van Ricciardo over de afgelopen jaren een sterk dalende lijn vertoonde en de twee tijdens de Grand Prix van Brazilië nog samen crashten (foto). In het komende seizoen van Drive to Survive, dat 24 februari van start gaat op Netflix, is een onderonsje vastgelegd tussen Steiner en Magnussen over de voorgestelde optie. “We kunnen het ons niet veroorloven, Kevin. Hij wil ‘ten fucking million’. Minimaal.”

Ricciardo (33) moest afgelopen jaargang het veld ruimen bij McLaren, waar hij geen schim meer was van de coureur die ooit bij Red Bull zeven GP-overwinningen boekte. Dit seizoen staat de voormalige teamgenoot van Max Verstappen weer op de loonlijst bij Red Bull als reserve-coureur, maar vooral als merkambassadeur. Ricciardo zal ook niet bij alle Grands Prix aanwezig zijn.

Bij Haas is voor dit seizoen de Duitser Nico Hülkenberg vastgelegd als tweede rijder naast Magnussen. Hülkenberg is de opvolger van zijn landgenoot Mick Schumacher.