Na de verrassende zege in Monza wil Daniel Ricciardo in Rusland voortbouwen op zijn prestaties aldaar. De één-twee voor McLaren was ‘de boost die we allemaal nodig hadden’ volgens Ricciardo, die zich vooral richt op een goede kwalificatie op het Sochi Autodrom: “Het kan lastig zijn om in te halen.”

“Het voelt een week na Monza nog steeds goed om te denken aan het moment dat ik weer op de hoogste trede van het podium stond”, blikt Ricciardo terug op dat bijzondere moment. Hij kwalificeerde als vijfde voor de sprintkwalificatie, waarin hij als derde over de streep kwam en daarmee, door de gridstraf van Valtteri Bottas, de tweede startplaats veroverde voor de race. Na een goede start haalde hij Max Verstappen in en hij zou daarna relatief onbedreigd naar de zege rijden. “We hadden ons geen perfectere manier kunnen wensen om een ​​triple-header af te sluiten. Ik vond het heerlijk om vooraan op de grid te staan ​​en de kans te krijgen om voor de overwinning te vechten.”

“De één-twee was het resultaat van hard werk door het team en mijzelf”, vervolgt Ricciardo. “Sinds de start van mijn avontuur bij McLaren heb ik me beziggehouden met de uitdagingen die komen kijken bij het aanpassen aan een nieuwe auto, maar het team heeft me daarin heel erg gesteund. Het is geweldig om een resultaat te hebben die dat plaatje compleet maakt. Om het team al te zien winnen terwijl ik er pas slechts een halfjaar ben, dat was een avontuur. Het was de boost die we allemaal nodig hadden.”

Na de verrassende zege in Italië is het nu tijd voor de Grand Prix van Rusland. Ricciardo hoopt daar opnieuw goed te kunnen presteren en weet dat dat begint met een goede kwalificatie, zoals op Monza. “Ik wil voortbouwen op mijn prestaties in Monza en zal pushen om belangrijke punten te scoren om bij te blijven in het gevecht met onze concurrenten. Sotsji kan een lastig circuit zijn voor inhaalacties, dus het is belangrijk om het meeste uit de kwalificatie te halen om ons de beste kansen op punten te geven voor zondag”, besluit Ricciardo.

