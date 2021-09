Daniel Ricciardo heeft de afgelopen nachten amper geslapen, al komt dat niet door al het feesten na zijn verrassende zege in de Grand Prix van Italië. De Australische McLaren-coureur wil het gevoel van die zege ‘zo lang mogelijk vasthouden’: “Ik speel gewoon wat herhalingen in mijn hoofd af.”

Ricciardo zorgde voor de nodige verrassing in Italië door vanaf de tweede startplaats de leiding in de race over te nemen en er na 53 ronden met de overwinning vandoor te gaan. Tot dan verliep het seizoen nog matig voor de ‘Honey Badger’, die de overstap maakte naar McLaren. Na zijn zege heeft hij amper geslapen, maar dat komt niet door al het feesten, verzekert Ricciardo.

“Het is gewoon een soort opwinding”, zegt Ricciardo tegen het Britse BBC. “Het spookt nog steeds door mijn hoofd. Ik heb een overweldigende hoeveelheid liefde en berichten ontvangen van vrienden thuis. Het was best gaaf. Het is dus moeilijk om je even af te sluiten.”

“Dit is iets wat je zo lang mogelijk wil vasthouden”, zegt Ricciardo over het gevoel dat hij overhield aan zijn eerste zege sinds Monaco in 2018. “Ik speel gewoon wat herhalingen in mijn hoofd af. Het zijn zeer levendige momenten en herinneringen aan de race. Met tien ronden te gaan zei ik tegen mezelf dat ik koel moest blijven. De laatste ronde ging ik nog voor de snelste ronde. Ik wist niet eens wat de snelste rondetijd was, maar ik voelde dat er nog wat grip was dus ik probeerde het gewoon. Ik wilde een statement maken. Dit soort dingen geven me een boost. Er zijn dat weekend zoveel dingen gebeurd die me een boost gaven”, aldus de Australiër.

