Voor Daniel Ricciardo was de zege in Monza niet alleen een enorme opluchting na een moeizame periode, ook betekende het dat hij een ritje mag maken in de Nascar-auto van zijn held, Dale Earnhardt. Maar stiekem hoopt de Australiër op iets meer nu hij ook heeft gewonnen: “Misschien geeft hij me de auto?”

Ricciardo is altijd wel in voor een weddenschap. Zo moest Renault-teambaas Cyril Abiteboul een tattoo nemen als de Australiër op het podium zou staan – wat ook gebeurde – en deed ook hetzelfde bij zijn komst bij McLaren, al stond dit keer een ritje in de Nascar-auto van de legendarische Dale Earnhardt op het spel. Met de zege in Italië heeft Ricciardo die weddenschap ruim gewonnen, maar nu hij ook meteen heeft gewonnen zit er misschien wel meer in voor hem.

“Ik heb zoiets van, misschien geeft hij me de auto?”, zegt Ricciardo, die hoopt dat McLaren-ceo Zak Brown ervoor kan zorgen dat de Nascar-auto in zijn garage komt te staan. “Volgens mij was het zo dat als ik een podium zou pakken, ik die auto mocht besturen. We hebben het nooit over een zege gehad. Ik heb hem mijn schoen gegeven waar hij uit heeft gedronken, dus misschien geeft hij me wel die auto. Het is een goede ruil”, grapt hij.

Lees ook: In beeld: McLaren viert één-twee bij Technology Centre

De overwinning kwam voor Ricciardo op een goed moment, aangezien de Australiër de rest van het seizoen enorm worstelde om de McLaren zich eigen te maken. “Het was dus een dag van twee helden: Dale Earnhardt, een grote held van mij, en om de kans te krijgen om achter het stuur te kruipen van een van zijn auto’s is krankzinnig. Dat zal zeker een moment zijn dat iemand me moet knijpen om het te geloven. Het andere… Sorry als ik nu een beetje egocentrisch klink, maar als ik aan McLaren denk, denk ik aan Senna. Dat zijn de vroege herinneringen en ik heb de trofeeën in de bekerkast gezien bij het Technology Centre. Om daar een winnaarstrofee met mijn naam te zien staan in dezelfde bekerkast, dat is gestoord. Dat zijn zeker twee kleine dingen die ik waardeer en het zijn surreële momenten die me raken”, besluit Ricciardo.

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!