Een podium zat er net niet in, maar indruk maakte Richard Verschoor zaterdag volop in Monza tijdens de Formule 2-sprinrtace van de Grand Prix van Italië: hij eindigde als vierde, na als veertiende te zijn gestart. Enig smetje op puike prestatie: in het kampioenschap zag hij de winnende Leonard Fornaroli een paar punten uitlopen.

Verschoor startte als veertiende, onder meer als gevolg van een crash en code rood in de kwalificatie op vrijdag. De coureur van MP Motorsport bewees zaterdag vervolgens waarom hij dit seizoen meedoet om de titel. Hij reed een foutloze race, profiteerde van fouten van coureurs voor hem en haalde zo de ene na de andere rivaal in. Het leverde na 21 rondjes in Monza een vierde plek op

Fornaroli greep de winst in de Formule 2-sprintrace. Het is voor de Italiaan zijn vierde zege van het seizoen. Aan Monza bewaart hij sowieso goede herinneringen: Fornaroli veroverde er vorig jaar in de slotfase de titel in de Formule 3.

Verschoor pakte met zijn vierde plaats in Italië in de sprintrace vijf punten, Fornaroli door zijn zege tien. De Italiaan leidt nu met 164 punten, de Nederlander heeft er 140. Zondagochtend is de hoofdrace, inclusief pitstop. De wedstrijd begint om 9.40 uur.

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.