Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft de vijftiende race van het IndyCar-seizoen afgesloten met een zeventiende finishplaats. De Nederlander startte op de Portland International Raceway vanaf de 23ste plaats, en kon mede door een botsing uiteindelijk niet meer dan zes plaats goedmaken. ‘Al met al was het een uitdagend weekend in Portland, maar ook daar leren we van’, blijft ‘VeeKay’ strijdvaardig.

Na een bewogen IndyCar-seizoen tot nu toe – Van Kalmthout behaalde zeven top tien-finishplaatsen, maar werd op Laguna Seca door een tegenstander van de baan gereden – ging de Nederlandse coureur naar Portland. Daar werd afgelopen weekend de Grand Prix van Portland op de Portland International Raceway verreden. Het weekend begon echter al minder voor Van Kalmthout, toen hij tijdens de kwalificatie niet hoger kwam dan een 23ste startpositie. Een rode vlag gooide roet in het eten, en ‘VeeKay’ moest noodgedwongen zijn snelle ronde afbreken.

LEES OOK: Vettel zet deur op een kier voor Formule 1-terugkeer: ‘Absoluut denkbaar’

Tijdens de hoofdrace bleek het vervolgens niet gemakkelijk om naar voren te komen voor Van Kalmthout. Tot overmaat van ramp werd de coureur in ronde acht ook nog van achteren in de rondte getikt. Hierdoor was ‘VeeKay’ zijn goedgemaakte plaatsen al meteen weer kwijt. Toen zijn team, Dale Coyne Racing, probeerde om de coureur via een alternatieve strategie weer in het zadel te krijgen, bleken de bandenspanningen van de zachte banden ‘ver buiten de geplande waarden te liggen’. Uiteindelijk zat er niet meer in dan een zeventiende finishplaats.

Uitdagend weekend

“Geen geweldige race”, vertelt Van Kalmthout via het officiële persbericht. “Een zeventiende plaats bleek uiteindelijk het maximaal haalbare. Tijdens de kwalificatie op zaterdag hadden we pech met de timing van de rode vlag. Ik lag toen op koers voor een plaats bij de snelste twaalf. Dat is nu eenmaal het gevaar wanneer je met veel competitieve IndyCars de baan op gaat en iedereen vecht om zich te plaatsen voor het volgende kwalificatiegedeelte. Al met al was het een uitdagend weekend in Portland, maar ook daar leren we van.”



De Nederlandse coureur kijkt daarom graag alvast vooruit naar de laatste races van het IndyCar-seizoen, dat eind augustus ten einde komt. “Nog twee wedstrijden voor de boeg, beiden op een oval. Ik kijk er naar uit om te racen in Milwaukee en Nashville en geef alles om mijn eerste seizoen met Dale Coyne Racing en Honda met mooie resultaten af te sluiten. Mijn felicitaties aan Alex Palou, die het kampioenschap reeds heeft gewonnen.” Palou pakte in Portland de derde plaats, en liep zo genoeg uit in het kampioenschap om zijn vierde IndyCar-titel veilig te stellen.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.