Overweegt Sebastian Vettel nu wel of niet een terugkeer naar de Formule 1? De viervoudig wereldkampioen werd eerder al in verband gebracht met een rol bij zijn oude team Red Bull, nadat adviseur Helmut Marko hem aanwees als zijn ideale opvolger. Het was echter diezelfde Marko die begin augustus weer een streep door het hele idee haalde. Toch lijkt Vettel nu zelf de deur weer op een kier te zetten voor een F1-terugkeer, al is het zeker niet in de rol van coureur.

De geruchten over een eventuele terugkeer van Sebastian Vettel naar de Formule 1 werden de wereld in geslingerd nadat Helmut Marko de Duitser aanwees als zijn ideale opvolger. Diezelfde Marko maakt echter begin augustus weer een einde aan een potentiële comeback voor Vettel. “Het hele verhaal is niet doorgegaan, omdat we met de herstructurering bij Red Bull Racing al meer dan genoeg te doen hadden”, vertelde de Oostenrijker aan F1 Insider.

Daarnaast paste wat Red Bull in een opvolger van Marko zocht niet bij de wensen van Vettel zelf. “Dit is een voltijdsbaan”, legde de adviseur verder uit. “Het is niet iets wat je maar een paar races kan doen. Ik denk niet dat wat wij zoeken goed bij hem past.”

Vettel zet deur weer op een kier

Toch lijkt het er nog steeds op dat Vettel ooit weer in de paddock zal rondlopen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen niet meer achter het stuur van een Formule 1-auto zal kruipen, ziet hij het zeker wel zitten om op een gegeven moment weer “een of andere functie” te vervullen in de koningsklasse. “Mijn dagen als coureur zijn over. Maar misschien, om een bepaalde functie over te nemen, dat is absoluut denkbaar”, vertelt de 53-voudig Grand Prix-winnaar tegen ZDF-Sportstudio. Vettel verklapt daarbij nog niet aan wat voor een functie hij precies denkt.

De Duitser onthult verder op dit moment genoeg te doen te hebben, en gaat ook nog even in op de geruchten dat hij zich zou willen verdiepen in het endurance racing. “Ik heb ooit in zo’n auto gereden omdat ik het interessant vond”, vervolgt hij. “Het was leuk, maar tot nu toe is er niets meer uit gekomen. Maar ik heb nog wel wat tijd.”

