Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout moest afgelopen weekend genoegen nemen met een vijftiende plaats op de Milwaukee Mile. De Nederlandse IndyCar-coureur reed lange tijd nog in de top-tien tijdens de een na laatste race van het seizoen, maar viel door een tegenvallende pitstop terug naar plek vijftien. ‘Eigenlijk was het een vrije goede dag vandaag’, blikt ‘VeeKay’ zelf terug.

Het IndyCar-seizoen komt langzaam tot een einde. Hoewel de kampioen al bekend is – Alex Palou pakte begin augustus op de Portland International Raceway al de titel – wordt er nog volop gestreden om de andere posities in het klassement. De laatste twee wedstrijden van het seizoen bestaan uit ovalwedstrijden, en de eerste, op de Milwaukee Mile, werd afgelopen weekend verreden.

LEES OOK: Portret: Het onstuimige leven van prins Bira, in 1948 de eerste winnaar in Zandvoort (2)

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout mocht als elfde aan de race beginnen, maar reed dankzij een goede start al gauw op een negende plaats rond. Van Kalmthout verloor echter kostbare tijd door een late pitstop, waardoor de concurrentie een undercut op de IndyCar-coureur kon plaatsen. ‘VeeKay’ hield zich echter in een chaotische tweede stint staande, en reed al gauw weer op de negende plek rond. Een te lange laatste pitstop zorgde ervoor dat de Nederlandse coureur uiteindelijk genoegen moest nemen met een vijftiende plaats.

“Eigenlijk was het een vrij goede dag vandaag”, blikt ‘VeeKay’ op de zondagavond meteen terug. “We reden comfortabel in de top-tien en ik kon het tempo van de directe tegenstanders pareren. Helaas kregen onze plannen een flinke tik bij de vijfde en laatste pitstop, toen we tijdens een neutralisatie met een grote groep tegelijkertijd binnen kwamen. Doordat ik daar veel tijd verloor, was een top tien-finish niet langer mogelijk.”

‘Nog één keer vlammen’

Christian Rasmussen – voormalig teamgenoot van ‘VeeKay’ – won uiteindelijk de race. Van Kalmthout zelf hoopt het IndyCar-seizoen in Nashville met een nog beter resultaat af te sluiten. “We zullen er alles aan doen om dit memorabele jaar met een hoogtepunt af te sluiten. Komend weekend mogen we nog één keer vlammen en ik weet dat het aan de inzet van mijn ingenieur en de monteurs absoluut niet zal liggen. Iedereen is erop gebrand om nog één keer flink gas te geven, dus laat Nashville maar komen!”, sluit ‘VeeKay’ strijdvaardig af.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.