Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft nog altijd geen stoeltje voor het aankomende IndyCar-seizoen. Tot ieders verbazing werd zijn contract met Ed Carpenter Racing niet verlengd; de renstal uit Indiana verving de Nederlander door de Amerikaan Alexander Rossi. In een recente test met Dale Coyne Racing heeft Van Kalmthout zich echter wel in de kijker gespeeld. Op Indianapolis noteerde hij de derde tijd.

Het is te hopen dat Rinus ‘VeeKay’ de aandacht heeft getrokken van de weinige teams die hem nog een stoeltje kunnen bieden. Chip Ganassi Racing, PREMA en RLL moeten nog één coureur vastleggen voor het komende seizoen, terwijl Juncos Hollinger Racing en Dale Coyne Racing nog geen rijders hebben gecontracteerd. Laatstgenoemde nodigde ‘VeeKay’ vrijdag op het laatste moment uit voor een open testdag op Indianapolis.

‘Terug in een IndyCar!’

Na achtentachtig rondjes moest de Nederlander alleen regerend kampioen Alex Palou en Josef Newgarden voor zich dulden. Zijn vervanger bij Ed Carpenter Racing, de 33-jarige Alexander Rossi, liet hij echter ver achter zich. Uiteraard zijn het slechts testronden – je kunt je afvragen hoe representatief deze tijden zijn in aanloop naar het nieuwe seizoen. Toch ging Rinus ‘VeeKay’ met een goed gevoel naar huis. “Terug in een IndyCar”, schreef hij op sociale media. “Ik wil Dale Coyne bedanken voor de kans om in zijn auto te rijden. Ik ben op de derde plaats geëindigd!”, besloot hij enthousiast.

Coureur Snelste tijd Aantal ronden Alex Palou 0:40:1173 75 Josef Newgarden 0:40:1843 63 Rinus ‘VeeKay’ 0:40:4149 88 Helio Castroneves 0:40:5268 78 Marcus Ericsson 0:40:5734 83 Graham Rahal 0:40:7356 64 Alexander Rossi 0:40:8155 101 Ryan Hunter-Reay 0:40:9175 58 Santino Ferrucci 0:40:9429 36 Christian Lundgaard 0:40:9900 53 Conor Daly 0:41:0364 62 Resultaten van de open IndyCar-test op Indianapolis

