Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout kan met een plek in de top-10 terugkijken op een prima openingsweekend van het IndyCar-seizoen 2025. Bij zijn debuut voor Dale Coyne Racing eindigde hij in St. Petersburg in de eerste race van het seizoen als negende, na vanaf P12 te zijn gestart. De zege ging naar regerend kampioen Alex Palou.

Dat Van Kalmthout na afgelopen seizoen plotseling aan de kant werd gezet door Ed Carpenter Racing deed pijn, maar de Nederlander bemachtigde vervolgens mede door een puik testoptreden een stoeltje bij Dale Coyne. Bij die formatie is hij naar verwachting zelfs beter af dan op zijn oude plek bij het toch soms ondermaatse team van Ed Carpenter. Dat er inderdaad mooie dingen kunnen gaan gebeuren dit seizoen, bleek in het openingsweekeinde waarin Van Kalmthout en zijn nieuwe renstal prima acteerden.

Palou wil derde titel

De negende plek is een mooi begin, meedoen om de zege was niet realistisch. Die ging uiteindelijk naar Palou. De Spanjaard, dit jaar op jacht naar zijn derde opeenvolgende titel, boekte in St. Petersburg de twaalfde IndyCar-zege uit zijn loopbaan. Palou bleef Chip Ganassi-teamgenoot Scott Dixon voor in de strijd om de winst, Josef Newgarden (Penske Chevrolet) completeerde het podium.

