Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout zal dit jaar in een overwegend witte bolide zijn rondjes rijden in de IndyCar. Dat blijkt uit de livery die Dale Coyne Racing heeft gepresenteerd, het nieuwe team van de Nederlander.

Dat Veekay met nummer 18 zal gaan rijden, was al bekend. De nieuwe kleurstelling is dat nu ook. Los van de overwegend witte kleur valt ook de nieuwe hoofdsponsor op. Dat is askROI geworden. Dat bedrijf is geen onbekende voor Van Kalmthout, want die kon bij zijn vorige team Ed Carpenter Racing ook al rekenen op steun van askROI.

Dat de sponsor met hem de overstap naar Dale Coyne Racing heeft gemaakt, doet Veekay uiteraard deugd. “Dit wordt mijn tweede seizoen met askROI als voornaamste sponsor en ik waardeer de steun enorm. De toewijding van askROI geeft me vertrouwen en het zorgt voor middelen en helpt in de jacht op succes. Het nieuwe logo en de kleuren zorgen voor een frisse start, ik kijk ernaar uit om met Dale Coyne Racing te beginnen aan een nieuw hoofstuk en om samen onze stempel op het kampioenschap te drukken.”

Het IndyCar-seizoen begint zondag 2 maart met een race in St. Petersburg in Florida. Het kampioenschap telt zeventien races, met als meest bekende uiteraard Indy500. Die vindt dit jaar plaats op zondag 25 mei.

