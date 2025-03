Tienvoudig racewinnaar Valtteri Bottas hoopt vooralsnog op een rentree in de Formule 1, maar lonkt ondertussen ook naar IndyCar. Na een succesvolle carrière als tweede viool bij Mercedes en drie weinig indrukwekkende jaren bij Sauber kreeg de 35-jarige Fin dit jaar geen contract aangeboden. Vanaf de reservebank van Mercedes droomt hij van een terugkeer in de koningsklasse, al flirt hij ook met de Amerikaanse raceklasse.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd Valtteri Bottas gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Dit jaar keerde hij terug naar Mercedes als test- en reservecoureur. “Er zijn op dit moment veel mogelijkheden op de rijdersmarkt”, reageerde hij optimistisch. “Daar blijf je altijd aan denken, zeker als je verbonden blijft aan de Formule 1. Volgend jaar voelt op dit moment nog heel ver weg,” vervolgde de Fin, die al veelvuldig werd gelinkt aan een transfer naar het nieuwe Cadillac-team. “Maar binnen de kortste keren is het seizoen alweer halverwege. Natuurlijk moet ik gaan nadenken over volgend jaar, maar voorlopig is dat nog een beetje te vroeg.”

Comeback met Cadillac?

Bottas kon verder weinig kwijt over een mogelijke comeback met Cadillac. De Amerikaanse renstal heeft toegezegd dat het voor zijn debuut op zoek is naar een ervaren coureur. Met zijn 246 Grands Prix en tien raceoverwinningen valt Bottas absoluut in die categorie, al is hij niet de enige Formule 1-veteraan zonder contract. “Mijn doel is om de komende jaren nog in de Formule 1 te racen”, verzekerde hij. “Dus zal ik moeten afwachten, maar het motiveert me wel om hard te werken. En wie weet waar die kans zich straks voordoet. Om die reden wordt het een spannend jaar voor mij.”

Mocht hij geen nieuwe kans krijgen in de Formule 1, dan ziet Valtteri Bottas – die hoe dan ook wil blijven racen – IndyCar als een serieus alternatief. “De eerste prioriteit is de Formule 1”, gaf hij toe. “Maar daarnaast moet ik ook de alternatieven overwegen. Dan zou IndyCar zeker een goede optie zijn, al denk ik daar op dit moment niet echt over na. Ik richt me nu echt op de Formule 1, maar het is moeilijk om de toekomst te voorspellen,” besloot hij. “Misschien zit ik volgend jaar in dezelfde rol”, doelde hij op zijn reservefunctie bij Mercedes. “Op dit moment ligt alles wagenwijd open en ben ik gewoon dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om terug te keren bij het team.”

