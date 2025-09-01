Het IndyCar-seizoen van 2025 zit erop voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout. De 24-jarige Nederlander sloot het jaar af met een dertiende plaats in de slotrace op de Nashville Superspeedway. Na een moeizame kwalificatie vocht de Dale Coyne Racing-coureur zich knap naar voren, maar een late strategische misser kostte hem een plek in de top tien. Desondanks is hij trots op wat hij – samen met zijn relatief kleine team – heeft bereikt.

De finale in Nashville werd voor het tweede jaar op rij verreden op de oval in Lebanon, Tennessee. Hoewel de titelstrijd al beslist was, stond er voor Van Kalmthout nog genoeg op het spel – een goede eindklassering in de middenmoot én een mooie afsluiter van zijn seizoen. Na de kwalificatie leek dat echter ver weg. Zowel Van Kalmthout als teamgenoot Jacob Abel miste snelheid, waardoor de Hoofddorper niet verder kwam dan P26. “We kwamen enorm tekort op de rechte stukken, dat deed pijn”, verklaarde hij in een officieel persbericht.

Topseizoen

In de race liet ‘VeeKay’ zich echter gelden, zoals hij dit seizoen zo vaak heeft gedaan. Dankzij een slimme strategiewijziging en enkele gedurfde inhaalacties werkte hij zich knap naar voren. In de slotfase lag hij zelfs op de negende plaats en lonkte een nieuwe finish in de top tien. Maar waar concurrenten nog een keer stopten voor verse zachte banden, liet Dale Coyne Racing hun coureur doorrijden op versleten rubber. Daardoor zakte hij terug naar plek dertien.

Ondanks die strategische misser kijkt Van Kalmthout met opgeheven hoofd terug op zijn eerste seizoen bij Dale Coyne. In zeventien races eindigde hij zeven keer in de top tien, waaronder tweemaal in de top vijf, met als hoogtepunt natuurlijk zijn podiumplaats in Toronto. In de eindstand van het kampioenschap werd hij veertiende. “Eigenlijk is dit afgelopen jaar super verlopen”, aldus ‘VeeKay’. “Zeker gezien de late timing van onze deal met Dale Coyne Racing. We hebben er alles uitgehaald wat erin zat. Ik ben trots op wat we met dit kleine team hebben neergezet.” De toekomst van de Nederlandse IndyCar-coureur ligt nog open. Binnenkort hoopt hij meer duidelijkheid te geven over zijn plannen voor 2026.

Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout in zijn Dale Coyne Racing-bolide (ANP)

