Met een tiende plek in de Indycar-race in Madison blijft Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout goed presteren. De 23-jarige coureur uit Hoofddorp eindigde voor de vierde opeenvolgende wedstrijd in de top-10. Meedoen om de zege zat er niet in voor de kopman van Ed Carpenter Racing.

‘Veekay’ begon als twaalfde aan de race op het circuit nabij de Amerikaanse stad St. Louis. De Nederlander boekte dus twee plekken winst ten opzichte van de start. Hij zag hoe Josef Newgarden won, na een tumultueuze race met vijf cautions en diverse incidenten. Polesitter Scott McLaughlin eindigde als tweede. Regerend kampioen én klassementsleider Alex Palou werd vierde. Hij deed goede zaken doordat naaste belager Will Power uitviel, Colton Herta is daardoor de nieuwe achtervolger.

Terwijl het seizoen op zijn einde loopt – er zijn nog vier races te gaan – heeft ‘Veekay’ meer en meer de smaak te pakken in zijn vierde jaar in de Indycar-klasse. Wellicht zit een stunt er nog in; afgelopen seizoen boekte hij zijn beste resultaten ook aan het einde van het seizoen. Ondertussen komt de gewenste plek bij de eerste tien van het kampioenschap ook meer en meer in zicht: hij staat nu twaalfde.

