Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout neemt afscheid van zijn huidige IndyCar-team Dale Coyne Racing. Dat maakt de Nederlandse coureur op woensdag bekend. ‘VeeKay’ reed dit jaar voor het eerst voor het Amerikaanse team, maar besluit na een jaar al om een ‘ander pad’ te kiezen. ‘Afgelopen seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar in mijn loopbaan’, vertelt ‘VeeKay’.

Van Kalmthout maakte afgelopen februari nog bekend voor het Amerikaanse Dale Coyne Racing te gaan rijden, maar na één seizoen komt er al een einde aan de samenwerking. De coureur geeft aan een ‘ander pad’ in te willen slaan, maar bedankt het team voor de kans om bij hen achter het stuur te kruipen.

‘Seizoen om nooit te vergeten’

“Ik wil Dale Coyne Racing, en dan met name Dale (Coyne, red.) en Gail (Coyne, red.), hartelijk bedanken voor de kans die zij me geboden hebben om mezelf in 2025 weer op de kaart te zetten”, zegt de 24-jarige IndyCar-coureur. “Dit afgelopen IndyCar-seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar in mijn loopbaan als IndyCar-coureur. Ik wil mijn monteurs en engineer in het zonnetje zetten, zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Ze hebben stuk voor stuk hun uiterste best gedaan om de #18 askROI.com Honda (de auto van ‘VeeKay’, red.) in iedere sessie goed voor de dag te laten komen. Ik zal dit seizoen nooit vergeten.”

Van Kalmthout kon als coureur bij Dale Coyne Racing zeven keer de top-tien in rijden, waaronder naar twee top vijf-finishplaatsen. Het beste resultaat behaalde ‘VeeKay’ op Toronto. De coureur pakte daar de tweede plaats. Wat de raceplannen van Van Kalmthout voor 2026 zijn, maakt de coureur later bekend.

I want to thank Dale Coyne Racing and in particular Dale and Gail for the opportunity they gave me to re-establish myself in 2025. This year was genuinely the most enjoyable year in my career as an IndyCar driver.

