FORMULE 1 Magazine-columnist Robin Frijns schat de vierde wereldtitel van Max Verstappen hoog in. Hoger dan die van vorig jaar. “Deze is toch wat anders dan starten, wegrijden, sigaar in de mond en naar de finish rijden.”

“Vorig jaar”, zo zegt Frijns, “zagen we de titel van Max na een race of zes, zeven al aankomen. De enige vraag die nog resteerde was: wie wordt er tweede? Ik denk dat de sport destijds wel wat fans heeft verloren, omdat het allemaal zo makkelijk ging en er weinig spanning was. Begin dit jaar dacht ik dat het opnieuw zo’n jaar zou worden. Maar Max heeft echt hard moeten knokken voor deze titel. Persoonlijk zou ik meer waarde aan deze hechten dan die van vorig jaar, maar het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt. “

“Wanneer een kampioenschap zo close is, je een uitvalbeurt hebt gehad in Australië, de auto minder snel is, er meer druk op staat en je dan toch als winnaar uit de bus komt, denk ik dat dat meer voldoening geeft. Althans, het zou mij meer voldoening geven. Wanneer je een titel op die manier wint, is dat wat anders dan starten, wegrijden, sigaar in de mond en naar de finish rijden. Maar goed, ik kan natuurlijk niet oordelen over hoe Max dat ziet.”

‘Max behoort nu tot de Grote Vijf’

Frijns vervolgt: “Wat ik wel kan beoordelen is dat Max nu tot de ‘Grote Vijf’ van de Formule 1 hoort, samen met Fangio, Senna, Michael Schumacher en Hamilton. Vettel niet, nee. Die had een auto die als een raket ging. Oké, je kunt zeggen: die had Max ook. Maar Vettel is, vind ik, bij Ferrari en beetje door de mand gevallen. Kijk, Alonso zegt altijd: je ziet pas hoe goed een coureur is als hij in een slechte(re) auto zit. Nou, die had Max dit jaar. En toch wint hij de titel. Omdat hij punten heeft gescoord die hij eigenlijk helemaal niet had kunnen scoren.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.