Robin Frijns pakt allereerste DTM-zege op Assen

Robin Frijns heeft zijn allereerste zege in de DTM gepakt, nota bene in zijn thuisrace op het circuit van Assen. De Nederlander moest wel geduld hebben achter Loïc Duval, maar hij sloeg toe richting de Strubben en daarna reed hij naar de winst. Het verschil op de lijn was minimaal: slechts een halve seconde.

Frijns start op het natte maar opdrogende TT-circuit Assen als tweede maar moet die plek bij de start afstaan aan Ferdinand Habsburg. De Nederlander komt echter snel in een goed ritme en na de pitstop slaat hij uiteindelijk toe bij Loïc Duval, die op een halve seconde van Frijns over de lijn komt. Nico Müller komt op minder dan een seconde als derde over de streep. Frijns komt met de zege op de tweede plaats in het kampioenschap te staan.

“Ik ben erg blij”, aldus een opgeluchte Frijns, die voor de eerste Nederlandse DTM-zege sinds 2004, toen Christian Albers in Portugal won, zorgt. “Ik hoopte eerder te winnen, maar dat ik hier win, het kan niet mooier. Het was een stressvolle race, Loïc was sneller want mijn linker voorband was eraan. Het was erg stressvol. Het is een geweldig gevoel, we hebben hier eindelijk weer wat fans en je voelt de sfeer. Het kon niet op een betere plek dan hier gebeuren”, aldus de Nederlander.

Frijns heeft al 44 races achter zijn naam staan in de DTM en stond al elf keer op het podium, maar kwam dus nog niet eerder aan die langverwachte zege. De Nederlander kan zijn eerste zege echter wel vieren met publiek: voor het eerst dit jaar liet de DTM weer fans toe op Assen. Er waren 10.000 kaarten beschikbaar gesteld.